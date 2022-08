Nemčija za Ukrajino s polmilijardnim paketom orožja in 'super raketami'

Kot je v ponedeljek poročal Deutsche Welle, je nemško ministrstvo za obrambo zavrnilo predlog poslancev vladajoče koalicije, in sicer s pojasnilom, da bi dodatno praznjenje vojaških skladišč ogrozilo bojno sposobnost nemških oboroženih sil. "V skladu z grožnjo, ki jo predstavljata Rusija in njen predsednik Vladimir Putin, Nemčija ne more sprejeti takšnih tveganih odločitev," je po poročanju medijske hiše dejal uradni predstavnik ministrstva. "V času hladne vojne verjetno ne bi razumeli, če bi se odločili za zmanjševanje sposobnosti kolektivne obrambe članov zavezništva zaradi razmer na drugih vojnih območjih – in teh je bilo takrat v svetu veliko," je dejal.

Le dan pozneje pa je nemška vlada sporočila, da v Ukrajino vseeno odhajajo nove pošiljke orožja v vrednosti okrog 500 milijonov evrov. Kot je razvidno iz objavljenega seznama, bo Ukrajina prejela tri protiletalske sisteme Iris-T, 20 raketnih lansirnikov, 2000 raket, laserske označevalce ciljev, okrog 1600 projektilov kalibra 155 milimetrov za havbice Panzerhaubitze 2000, več kot 60.000 40-milimetrskih izstrelkov, 30 strojnic MG3, 12 oklepnih reševalnih vozil in šest tovornjakov.