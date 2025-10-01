Svetli način
Tujina

Nemčija zahteva izročitev potapljača Volodimirja Z.

Berlin, 01. 10. 2025 07.42 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
5

Nemčija od Poljske zahteva izročitev ukrajinskega državljana Volodimirja Z., ki naj bi bil vpleten v sabotažo plinovodov Severni tok. Osumljeni naj bi sodeloval pri postavitvi eksploziva septembra 2022. Njegov odvetnik nasprotuje izročitvi.

Uhajanje plina po eksploziji na Severnem toku septembra 2022.
Uhajanje plina po eksploziji na Severnem toku septembra 2022. FOTO: Profimedia

Nemčija zahteva izročitev Ukrajinca Volodimirja Z., osumljenega vpletenosti v sabotažo Severnega toka. Kot je znano, so ga prijeli na Poljskem na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdal Berlin. 

"Bil je del skupine, ki je nastavila eksploziv na plinovoda Severni tok 1 in 2 pri otoku Bornholm septembra 2022," je sporočilo nemško zvezno sodišče, ki osumljenca sicer imenuje z rusko obliko imena Vladimir Z. "Osumljeni je sodeloval pri potopih," je še dodalo sodišče. 

Volodimir Z. naj bi bil izkušen potapljač. Nemčija ga sumi, da je septembra 2022 v Rostocku skupaj s sostorilci pod lažno identiteto najel jahto in z njo odplul proti Bornholmu, kjer so nato izvedli sabotažo. 

Preiskovalci na kraju sabotaže.
Preiskovalci na kraju sabotaže. FOTO: Profimedia

Njegov odvetnik Tymoteusz Paprocki je že včeraj zatrdil, da bo zahtevi za izročitev nasprotoval in da bo na sodišču dokazoval, da noben Ukrajinec ne more in ne sme odgovarjati za napad na Severni tok. "Ob upoštevanju obsežne vojne v Ukrajini in dejstva, da je Nord Stream v lasti ruskega podjetja Gazprom, ki financira te dejavnosti, obramba trenutno ne vidi utemeljenih razlogov za vložitev obtožbe proti komurkoli, ki je bil vpleten v te dogodke," je dejal. 

Po aretaciji se je oglasil predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Izrazil je upanje, da bo Nemčija preiskavo sabotaže, za katero Rusija krivi Kijev, pripeljala do konca. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da njegova vlada ni bila seznanjena z načrti za napad, in krivdo zavrača.

Prejšnji mesec so v Italiji prijeli še enega osumljenca, 49-letnega Serhija Kuznjecova, in že odobrili izročitev Nemčiji. 

Sabotaža Severnega toka, podvodni posnetek
Sabotaža Severnega toka, podvodni posnetek FOTO: Profimedia

Ruska vlada trdi, da je plinovod mogoče popraviti, Nemčija pa je možnost, da bi ga spet uporabljali, zavrnila. 

Severni tok sabotaža Volodimir Z. nemško sodišče izročitev
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 10. 2025 12.09
Poljaki ga ne bodo izrocili, ker so poslusni ameriski cucki...
ODGOVORI
0 0
kr en33
01. 10. 2025 12.08
po mnenju njegovega odvetnika je torej terorizem v casu vojne legitimen, püa ceprav proti tretjim osebam (v tem primeru oskodovana celotna EU in njeni prebivalci).
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 10. 2025 12.08
Naj raje preverijo kdo je bil narocnik in se lotijo le tega...
ODGOVORI
0 0
Mens sana
01. 10. 2025 12.03
+2
............zlobna teta Ursula nam ne dovoli ruskega plina in nafte, v duhu zelenega prehoda priporoča gretje na lasten bioplin ali utekočinjen plin iz Merike, ki nam ga proda stari Duck po 5 x ceni od nabavne pri Rusih......................
ODGOVORI
2 0
zelen
01. 10. 2025 12.00
-1
a ga niso rusi razstrelili?
ODGOVORI
0 1
