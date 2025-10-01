Nemčija zahteva izročitev potapljača Volodimirja Z.

Nemčija zahteva izročitev Ukrajinca Volodimirja Z., osumljenega vpletenosti v sabotažo Severnega toka. Kot je znano, so ga prijeli na Poljskem na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdal Berlin.

"Bil je del skupine, ki je nastavila eksploziv na plinovoda Severni tok 1 in 2 pri otoku Bornholm septembra 2022," je sporočilo nemško zvezno sodišče, ki osumljenca sicer imenuje z rusko obliko imena Vladimir Z. "Osumljeni je sodeloval pri potopih," je še dodalo sodišče.

Volodimir Z. naj bi bil izkušen potapljač. Nemčija ga sumi, da je septembra 2022 v Rostocku skupaj s sostorilci pod lažno identiteto najel jahto in z njo odplul proti Bornholmu, kjer so nato izvedli sabotažo.