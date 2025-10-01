Nemčija zahteva izročitev potapljača Volodimirja Z.

Nemčija zahteva izročitev Ukrajinca Volodimirja Z., osumljenega vpletenosti v sabotažo Severnega toka. Kot je znano, so ga prijeli na Poljskem na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdal Berlin.
"Bil je del skupine, ki je nastavila eksploziv na plinovoda Severni tok 1 in 2 pri otoku Bornholm septembra 2022," je sporočilo nemško zvezno sodišče, ki osumljenca sicer imenuje z rusko obliko imena Vladimir Z. "Osumljeni je sodeloval pri potopih," je še dodalo sodišče.
Volodimir Z. naj bi bil izkušen potapljač. Nemčija ga sumi, da je septembra 2022 v Rostocku skupaj s sostorilci pod lažno identiteto najel jahto in z njo odplul proti Bornholmu, kjer so nato izvedli sabotažo.
Njegov odvetnik Tymoteusz Paprocki je že včeraj zatrdil, da bo zahtevi za izročitev nasprotoval in da bo na sodišču dokazoval, da noben Ukrajinec ne more in ne sme odgovarjati za napad na Severni tok. "Ob upoštevanju obsežne vojne v Ukrajini in dejstva, da je Nord Stream v lasti ruskega podjetja Gazprom, ki financira te dejavnosti, obramba trenutno ne vidi utemeljenih razlogov za vložitev obtožbe proti komurkoli, ki je bil vpleten v te dogodke," je dejal.
Po aretaciji se je oglasil predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Izrazil je upanje, da bo Nemčija preiskavo sabotaže, za katero Rusija krivi Kijev, pripeljala do konca. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da njegova vlada ni bila seznanjena z načrti za napad, in krivdo zavrača.
Prejšnji mesec so v Italiji prijeli še enega osumljenca, 49-letnega Serhija Kuznjecova, in že odobrili izročitev Nemčiji.
Ruska vlada trdi, da je plinovod mogoče popraviti, Nemčija pa je možnost, da bi ga spet uporabljali, zavrnila.
