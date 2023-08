Nemčija zaradi Dodika ukinila financiranje štirih projektov v Republiki Srbski

Nemška vlada je ukinila financiranje dveh projektov obnove hidroelektrarne v Trebinju, gradnje vetrne elektrarne Hrgud in sistema za čiščenje odpadnih voda v Bosanski Gradiški.

Financiranje projektov je Nemčija zaradi odcepitvene politike Republike Srbske začasno ustavila že marca lani. Ker se je odcepitvena politika nadaljevala in je vlada Republike Srbske stopnjevala politično krizo, se je nemška vlada odločila ukiniti financiranje omenjenih projektov, so v sredo sporočili z nemškega veleposlaništva v Sarajevu.

Dodali so, da je Nemčija še naprej pripravljena sodelovati z BiH, tako v bosansko-hercegovski entiteti Federaciji BiH kot v Republiki Srbski, a je njen temeljni pogoj za to ohranitev miru, vladavine prava in ozemeljske celovitosti BiH.