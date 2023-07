Nemčija želi prepovedati kajenje v vozilih, kjer so otroci in nosečnice

Nemško ministrstvo za zdravje želi prepovedati kajenje v vozilih, v katerih so otroci in nosečnice. Prepoved bi lahko vključevala tudi e-cigarete, segrete tobačne izdelke in konopljo.

Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach se zavzema za prepoved kajenja v avtomobilih, v katerih so potniki mladoletniki in nosečnice, je poročala nemška medijska skupina RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Osnutek, ki so ga pripravili na ministrstvu, bo pred predložitvijo kabinetu uskladil še z drugimi ministrstvimi.

icon-expand Kajenje v avtomobilu (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Kajenje v avtomobilih v Nemčiji trenutno ni prepovedano. Namen načrta, ki je del Lauterbachovega osnutka predloga za legalizacijo konoplje, je razširiti obstoječi zakon o zaščiti nekadilcev. Namen razširitve prepovedi kajenja, ki sicer že velja v javnem prometu, je "zagotoviti potrebno zaščito pred pasivnim kajenjem za to posebej ranljivo skupino ljudi", je navedeno v osnutku, ki ga navaja RND. Kajenje v avtomobilih naj bi zaradi majhnega prostora predstavljalo toliko večje tveganje. "Glede na potrjene študije pasivno kajenje povzroča tudi številne resne bolezni in smrti, kot so koronarna bolezen srca, možganska kap, kronična obstruktivna pljučna bolezen in sindrom nenadne smrti dojenčkov," je navedeno v osnutku.

icon-expand Kajenje med vožnjo je nevarno tudi zaradi varnosti v prometu. FOTO: Shutterstock