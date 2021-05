Protestniki v Berlinu zažigali smetnjake in metali petarde, poškodovanih 20 policistov

V številnih evropskih mestih so kljub vladnim omejitvam za preprečevanje širjenja koronavirusa potekali prvomajski shodi in protesti. V Berlinu je bilo aktiviranih kar 5600 policistov, saj so shode napovedali tako na levici kot desnici. Prvi maj sicer običajno zaznamujejo shodi in zborovanje, a letos ta potekajo v luči pandemije ter nestrinjanja z vladnimi koronskimi ukrepi, nekateri pa so nasprotovali tudi migracijski politiki ter povišanju najemnin. Skupaj je po poročanju nemških medijev v Berlinu potekalo okoli 20 različnih shodov.

V popoldanskih urah se je na ulice nemške prestolnice tako zgrnilo na tisoče protestnikov, bilo naj bi jih okoli 30.000. Demonstranti so ponekod zažigali smetnjake in ulične barikade, policisti pa so množico poskušali razgnati s solzivcem.

Prišlo je tudi do posameznih izgredov, predvsem v soseski Neukölln, kjer so nekateri protestniki v policiste metali steklenice, kamenje in petarde. Več ljudi je policija aretirala. Novinar Deutsche Welle je poročal, da so tik pred začetkom policijske ure demonstranti še vedno vztrajali v Neuköllnu, smetnjaki so še vedno goreli, množica pa se je počasi začela razhajati šele, ko je na območje prispela policijska enota za obvladovanje izgredov.

V spopadih med policijo in protestniki je bilo lažje poškodovanih vsaj 20 policistov.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na prvi maj v sporočilu za javnost pohvalila delavce za njihovo delo v času pandemije. "Prav poklici, ki jim sicer ne namenjamo veliko pozornosti, so našo državo držali pokonci."

Shodi so potekali tudi v drugih nemških mestih. Nemška konfederacija sindikatov DGB je glavno zborovanje organizirala v Hamburgu pod geslom "solidarnost je prihodnost". Predstavnik sindikata Reiner Hoffmann je izpostavil, da ne bodo dovolili, da bodo delodajalci pandemijo izkoristili za izgovor za odpuščanja, relokacije in dumpinge plač.

V Berlinu je protest organiziralo tudi gibanje, ki temelji na nasprotovanju ukrepom za zajezitev epidemije, Querdenker. A udeležilo se ga je veliko manj ljudi, kot pričakovano, po podatkih policije le okoli 350. Organizatorji so jih pričakovali vsaj 1000.