Racije v Dresdnu zaradi groženj politikom z uporabo orožja in s smrtjo

Nasprotnike cepljenja in ukrepov, ki so grozili z uporabo orožja, je obiskala policija.

Nalog za preiskavo je bil izdan na podlagi "suma o pripravi resnega nasilnega dejanja, ki bi ogrozilo varnost dežele". Pet hišnih preiskav v Dresdnu in Heidenauu so opravili v spremstvu pripadnikov specialne enote, saj so "izjave posameznikov nakazale, da posedujejo hladno orožje in samostrele".

V spletno skupino nasprotnikov proticovdnih ukrepov, ki ima več sto članov, se je včlanil novinar ZDF. Policijo pa je obvestil, ko se mu je zazdelo, da bi lahko šlo za resne grožnje, ne le za izražanje nezadovoljstva in izlivanje besa preko tipkovnice. Nekateri posamezniki niso le izmenjavali idej v klepetalnici, ampak so se tudi osebno sešli in načrtovali napad na Kretschmerja. "Če bo treba, tudi z orožjem," je bilo slišati na avdioposnetku, ki je prišel v roke tožilstvu.