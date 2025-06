Nemčiji ob eskalaciji trgovinske vojne z ZDA grozita še dve leti recesije

Trump je v začetku aprila EU zagrozil z 20-odstotnimi carinami, nato jih je začasno zamrznil, da bi omogočil pogajanja za dosego dogovora. Pred kratkim je dejal, da bodo carine za EU 50-odstotne, saj da so pogajanja z unijo zastala, a je tudi ta ukrep odložil.

Trumpova carinska politika bo izvozno naravnano Nemčijo močno prizadela, je danes izpostavila Bundesbank. Kot so zapisali v centralni banki, so bile namreč ZDA leta 2024 glavna trgovinska partnerica Nemčije.

Poleg najslabšega scenarija je Bundesbank objavila tudi osnovno projekcijo rasti. Ta predvideva, da bo imela ameriška trgovinska politika zmernejši vpliv na Nemčijo, saj bo gospodarstvo podpiralo načrtovano povečanje porabe za infrastrukturo in obrambo, kot predlaga vlada pod vodstvom novega kanclerja Friedricha Merza.

Po teh napovedih bi gospodarstvo letos stagniralo, preden bi se leta 2026 okrepilo za 0,7 odstotka in nato leta 2027 za 1,2 odstotka.

Tudi nemška vlada in številni ekonomski inštituti so svoje napovedi rasti za letos poslabšali in pričakujejo stagnacijo. Razlog so pripisali predvsem Trumpovi trgovinski vojni.