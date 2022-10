Nemčijo skrbi visok pritok beguncev iz Ukrajine, Poljska pripravljena

V Berlinu je v torek med zvezno vlado ter predstavniki nemških zveznih dežel in lokalnih skupnosti potekala razprava o pravični porazdelitvi bremen in možnosti zmanjšanja nedovoljenih prihodov. Glavna tema pogovorov je bila ravno razprava o visokem številu ukrajinskih in drugih beguncev v nemški prestolnici.

Kot je še zatrdila, ni znakov, da bi begunci raje prišli v Nemčijo, ker so tam višje socialne ugodnosti kot v mnogih drugih evropskih državah. V Nemčiji se je v primerjavi z lanskim letom povečalo število prošenj za azil. Od začetka leta do septembra je za azil prvič zaprosilo skoraj 135.000 ljudi, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

V prestolnici Berlin medtem že opozarjajo na nevarnosti. Senatorka za integracijo Katja Kipping je v ponedeljek dejala, da je prestolnica dosegla mejo pri sprejemanju beguncev. Po njenih besedah se je število prosilcev za azil od poletja močno povečalo. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo v Berlinu registriranih 12.237 novih prosilcev za azil. V enakem obdobju lani jih je bilo 7812, v vsem lanskem letu pa 12.175.

Poljska pa je sporočila, da se je spričo zaostrovanja razmer v Ukrajini, ki so jo v ponedeljek pretresli ruski zračni napadi na številna mesta, pripravila na nov val beguncev iz sosednje države. "Pripravljeni smo - naše meje so odprte, prav tako smo logistično pripravljeni na nov val beguncev," je povedala poljska ministrica za družino in socialno politiko Marlena Malag.

Če bi bilo potrebno, bodo Ukrajinci dobili podporo in zaščito na Poljskem, kot so jo že februarja in v mesecih, ki so sledili, je pojasnila.

Poljsko in Ukrajino povezuje več kot 500 kilometrov dolga meja. Glede na septembrske podatke poljske vlade v državi živi približno 1,3 milijona ukrajinskih beguncev.