Nemčijo zajel nov val stavk v železniškem in letalskem prometu

Stavka se je začela v sredo ob 17. uri z zaustavitvijo tovornih vlakov. Danes zjutraj pa so obstali tudi potniški vlaki, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za prvo stavko t. i. stavkovnega vala, ki ga je v ponedeljek napovedal nemški sindikat strojevodij GDL. "Začenjamo tako imenovani stavkovni val, kar pomeni, da vlak ni več zanesljivo prevozno sredstvo," je v ponedeljek dejal predsednik GDL Claus Weselsky. Naslednje stavke po njegovih besedah ne bodo več napovedovali najmanj 48 ur vnaprej, temveč takrat, ko bodo ocenili, da je pravi čas.

Sindikat zahteva višje plače kot nadomestilo za inflacijo in skrajšan delovni čas z 38 na 35 ur tedensko, pri čemer se to ne bi odražalo pri plači. Pogajanja z Deutsche Bahn so po navedbah dpa potekala več tednov, tudi s pomočjo mediacije, a so bila neuspešna.

Pri upravljavcu nemških železnic Deutsche Bahn opozarjajo, da bo imela stavka velik vpliv na njeno poslovanje, saj bo danes in v petek vozila le petina vlakov na dolge razdalje.

Stavkajo tudi pri Lufthansi

Ob 3. uri po srednjeevropskem času je večdnevno stavko začelo tudi letališko osebje nemškega letalskega prevoznika Lufthansa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Lufthansino osebje je k stavki, ki bo trajala do sobote zjutraj, pozval sindikat Verdi. Gre za četrto stavko od začetka februarja, s katero zahtevajo zvišanje plač.

Verdi zahteva 12,5-odstotno zvišanje plač za več kot 20.000 zaposlenih in inflacijski dodatek v višini 3000 evrov, ki bi ga podjetje obročno izplačevalo v prihodnjem letu.

Zaradi stavke osebja Lufthanse so za četrtek in petek odpovedani vsi leti med Brnikom in Frankfurtom oz. Münchnom.

Tudi varnostno osebje na letališčih v Frankfurtu in Hamburgu je danes organiziralo enodnevni protestni shod.

V Frankfurtu, največjem nemškem letalskem vozlišču, bo prišlo do "večjih motenj in odpovedi letov ves dan", je sporočilo letališče. Frankfurtsko letališče bo danes posledično zaprto za vse odhodne potnike, še navaja AFP.