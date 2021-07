Nemčijo zajela nova neurja: zrušilo se je šest hiš, 30 ljudi je pogrešanih

Že včeraj smo poročali, da so na več delih Nemčije poplave in številne nesreče, ki sta jih povzročala dež in veter. Gasilci so imeli polne roke dela. Na Saškem v kraju Jöhstadt je narasla reka odnesla nekega moškega, ki ga doslej še niso uspeli najti. Ponekod na Bavarskem so v torek zvečer razglasili stanje elementarne nesreče, zaradi preobremenjenosti občasno ni delovala telefonska številka 112.

Tudi nemški meteorologi svarijo, da se bo močno deževje v prihodnjih dneh še nadaljevalo, predvsem v zveznih deželah Severno Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalško in Posarje.