Nemcu ni uspel boj za podpredsedniški stolček, poslanci S&D izbrali Angela

"Marc Angel je naš kandidat za podpredsednika Evropskega parlamenta za vodenje potrebnih reform za boj proti korupciji in vmešavanju ter da bi ljudi postavili v središče naših politik," je skupina S&D zapisala na Twitterju.

Med skupno sedmimi kandidati je bil tudi evropski poslanec iz Slovenije Matjaž Nemec. Kot je zapisal v izjavi, ki so jo posredovali iz njegove pisarne, se je za kandidaturo odločil po pogovorih s kolegi in kolegicami iz stranke Socialnih demokratov ter kolegi iz S&D, ki so mu izkazali veliko zaupanje že s tem, ko so mu dali odgovornost za opravljanje odgovornih nalog znotraj S&D in Evropskega parlamenta. "Zdi se mi pomembno, da slovenski politiki, ki delujemo na evropskem parketu, pokažemo, da ima Slovenija ambicije, znanje in potrebne izkušnje za zasedanje najbolj odgovornih mest v EU. Tudi s to mojo kandidaturo smo v EU še v večji meri prepoznani kot država, ki postavlja in ne samo sledi politikam EU ter je trden branik evropskih vrednot," je še povedal.