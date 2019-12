Nemec išče 10 'prijaznih ljudi', ki bi živeli na njegovem rajskem posestvu

Bi živeli na Novi Zelandiji? Nemški poslovnež in multimilijonar Karl Reipen išče prijazne posameznike, ki bi se preselili na njegovo posestvo na Severnem otoku. To vključuje vinsko klet, konjušnico in sanjski pogled na morje.

Oglase Nemec objavla v lokalnih časopisih, kot pravi, pa išče 10 odraslih posameznikov, ki niso starejši od 70 let. Na posestvo lahko s seboj pripeljejo tudi svoje konje, če jih imajo.

Njegovo 220 hektarjev veliko posestvo se nahaja na zahodni obali Severnega otoka, ocenjuje pa se, da je vredno okoli 5,6 milijona ameriških dolarjev ali okoli pet milijonov evrov.