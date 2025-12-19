Naslovnica
Tujina

V Nemčiji hišnik, ki je hudo zlorabljal ženo, obsojen na osem let in pol zapora

Aachen, 19. 12. 2025 12.25 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Nemec spoznan za krivega

V primeru, ki ga mediji primerjajo z odmevnim sojenjem Dominiqueu Pelicotu v Franciji, je bil Nemec, ki je več let drogiral, posiljeval in snemal svojo nezavestno ženo, spoznan za krivega. Obsojen je na osem let in šest mesecev zapora.

Dejanja je snemal in posnetke delil na spletu.
FOTO: Profimedia

61-letni šolski hišnik je ženo zlorabljal v njunem domu, dejanja je snemal in posnetke delil na spletu brez vednosti žrtve, poroča CNN.

Po sojenju na sodišču v Aachnu v zahodni Nemčiji je bil obsojen na osem let in šest mesecev zapora. Sodišče je dodalo, da se lahko proti sodbi vloži pritožba v roku enega tedna.

Preberi še Posilstvo Gisele Pelicot: moški se je pritožil, dobil še več let za zapahi

Sodba je bila izrečena eno leto po primeru Pelicot v Franciji, kjer je bil moški, ki je skoraj deset let prek spletne klepetalnice iskal številne neznance, da bi posilili in zlorabljali njegovo takratno ženo Gisele, spoznan za krivega posilstva s težjimi okoliščinami. V tem primeru je bilo 49 drugih moških prav tako spoznanih za krive posilstva ali spolne zlorabe.

KOMENTARJI6

Mex86
19. 12. 2025 14.29
To uzakonit da kapuce in zakrivanje obraza z nekimi a4 formati in mapami odpade. Pokazat lepo modela da se ga ljudstvo nagleda...
Odgovori
0 0
justMyOpinion
19. 12. 2025 14.04
V Sloveniji pa plača 2,5k eur kazni pa gre naprej delati vse enako kot je tudi do zdej delal....
Odgovori
+2
2 0
JB2024
19. 12. 2025 13.58
ČE tako rad objavlja, zakaj se skriva v kapuci?
Odgovori
+6
6 0
Lens
19. 12. 2025 13.30
Žal jo je prepoceni odnesel, psihopat.
Odgovori
+12
12 0
RUBEŽ
19. 12. 2025 13.29
Premalo.
Odgovori
+10
10 0
SpamEx
19. 12. 2025 13.10
Slovenec ima v kleti vino, Nemec pa sorodnike
Odgovori
+10
10 0
