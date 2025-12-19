V Nemčiji hišnik, ki je hudo zlorabljal ženo, obsojen na osem let in pol zapora

61-letni šolski hišnik je ženo zlorabljal v njunem domu, dejanja je snemal in posnetke delil na spletu brez vednosti žrtve, poroča CNN.
Po sojenju na sodišču v Aachnu v zahodni Nemčiji je bil obsojen na osem let in šest mesecev zapora. Sodišče je dodalo, da se lahko proti sodbi vloži pritožba v roku enega tedna.
Sodba je bila izrečena eno leto po primeru Pelicot v Franciji, kjer je bil moški, ki je skoraj deset let prek spletne klepetalnice iskal številne neznance, da bi posilili in zlorabljali njegovo takratno ženo Gisele, spoznan za krivega posilstva s težjimi okoliščinami. V tem primeru je bilo 49 drugih moških prav tako spoznanih za krive posilstva ali spolne zlorabe.
