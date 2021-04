Nemec toži zvezno deželo: Če želite, da grem, me boste morali odnesti

56-letni Nemec bo tožil zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija, ker je energetskemu velikanu prepustila zemljišča v njegovi vasi. Pod njo se namreč skriva pravo bogastvo - rjavi premog. Osemdesetim prebivalcem so ponudili nadomestne kmetije, vsi so jih sprejeli in odšli - razen enega. "Če želite, da grem, me boste morali odnesti," vztraja 56-letnik, ki upa, da bo z zmago na sodišču ohranil svoje imetje in sovaščanom tlakoval pot za vrnitev domov.

icon-expand