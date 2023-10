Nemiri na ruskem letališču, jezna množica obkolila letalo iz Tel Aviva

Na letališče v Mahačkali je v nedeljo zvečer vdrla jezna množica ljudi, ki naj bi iskali potnike, ki so v Rusijo prileteli iz izraelskega Tel Aviva. Nekaj ljudi je šlo celo tako daleč, da so stekli na vzletno-pristajalno stezo in obkolili letalo na njej. Oblasti so sicer kasneje obvladale situacijo, Izrael pa je Rusijo pozval, naj zaščiti vse izraelske državljane in vse Jude.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na spletu so zakrožili videoposnetki, ki prikazujejo, kako jezna množica ljudi vdre na rusko letališče in na stezi obkoli letalo, ki je v Mačkalo pripeljalo potnike iz Tel Aviva. Nekatere osebe so mahale s palestinskimi zastavami in vzklikale "Allahu Akbar" (Bog je največji), lokalni mediji pa so poročali, da so nekateri protestniki ustavljali avtomobile pred letališčem in v kaotičnem iskanju izraelskih potnih listov zahtevali vpogled v dokumente.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po poročanju BBC, ki navaja tamkajšnje ministrstvo za zdravje, je bilo v nemirih ranjenih 20 oseb, med njimi tudi devet policistov. Nekateri so huje poškodovani, dve osebi pa naj bi bili v kritičnem stanju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oblasti so pozneje obvladale situacijo ter zaprle letališče. To bo ostalo zaprto vse do torka, je sporočila ruska letalska agencija Rosaviatsia. Po nemirih so sicer ruske oblasti aretirale 60 ljudi. Skupaj so policisti identificirali 150 protestnikov. Iz urada izraelskega premierja so medtem sporočili, da mora Rusija odločno ukrepati proti spodbujanju k nasilju nad Judi in Izraelci. Zunanje ministrstvo v Izraelu je še sporočilo, da izraelski veleposlanik v Moskvi sodeluje z ruskimi oblastmi ter dodalo da na poskuse škodovanja izraelskim državljanom in Judom kjer koli gledajo zelo resno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tiskovna predstavnica ameriškega predsednika Adrienne Watson pa je na spletu zapisala, da "ZDA ostro obsojajo antisemitske proteste v Dagestanu". "ZDA nedvoumno stojijo ob strani celotne judovske skupnosti, ko smo priča porastu antisemitizma po vsem svetu. Za antisemitizem nikoli ni izgovora ali opravičila," je dejala tiskovna predstavnica Sveta za nacionalno varnost Bele hiše. Dagestan je pretežno muslimanska ruska republika na severnem Kavkazu, kjer na zahodnem robu Kaspijskega morja živi okoli 3,1 milijona ljudi. Tamkajšnja vlada, ki je izrazila podporo Gazi, a je državljane vseeno pozvala, naj ostanejo mirni in se ne udeležujejo protestov, je sporočila, da so zaradi civilnih nemirov uvedli kazenske postopke.