Nemiri v Albaniji se stopnjujejo, MZEZ Slovencem svetuje previdnost

Na ulice Tirane se je odpravilo več deset tisoč študentov, ki so med protesti proti naraščajočim stroškom izobraževanja in korupciji zažgali vladno stavbo in dve banki ter policiste obmetavali s kamenjem. Poleg Tirane so se protesti razširili tudi v Drač, Skadar, Korčo in Vloro.
Policija je za razganjanje protestnikov, ki so zanetili požar v stavbi ministrstva za izobraževanje, prevrnili smetnjake in razbili izložbe lokalnih trgovin, uporabila vodne topove in solzivec. Zagorela je tudi poslovalnica banke Raiffeisen v bližini ministrstva za izobraževanje.
Oblasti so sporočile, da zdravniško pomoč zaradi poškodb prejema 23 policistov in še šest drugih ljudi. Pridržali so 35 oseb.
Ministrstvo opozarja
Ministrstvo za zunanje zadeve v Sloveniji je opozorilo vse, ki se nahajajo v Albaniji, potujejo čez državo ali načrtujejo obisk na nestabilne varnostne razmere. Kot so sporočili, je možna povečana prisotnost policije, zapore cest, preusmeritve prometa, motnje v javnem prevozu in omejitve gibanja.
Slovenskim državljanom svetujejo, da redno spremljajo lokalne medije za najnovejše informacije o razmerah, se v širokem loku izogibajo demonstracijam, večjim množicam, političnim shodom in območjem spopadov, upoštevajo navodila policije in drugih pristojnih lokalnih organov, pred potjo preverijo aktualne varnostne razmere, prometne zapore in delovanje javnega prevoza, so pozorni na okolico in se ob znakih zaostrovanja razmer umaknejo na varno ter imajo pri sebi napolnjen mobilni telefon ter kontaktne podatke nastanitvenega objekta in veleposlaništva.
"Varnostne razmere se lahko hitro spremenijo, zato priporočamo povečano previdnost in sprotno spremljanje dogajanja po vsej državi," so dodali.
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