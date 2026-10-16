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Nemiri v Albaniji se stopnjujejo, MZEZ Slovencem svetuje previdnost

Tirana, 16. 10. 2026 15.40 pred 43 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.V.
Protesti v Albaniji

Albanska prestolnica Tirana je že več mesecev prizorišče protestov protivladnega gibanja "Flamingo", vendar so ti protesti zadnje dni postali precej nasilni. Iz Tirane so se razširili tudi na druga mesta, slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zato opozarja na nestabilne varnostne razmere.

Na ulice Tirane se je odpravilo več deset tisoč študentov, ki so med protesti proti naraščajočim stroškom izobraževanja in korupciji zažgali vladno stavbo in dve banki ter policiste obmetavali s kamenjem. Poleg Tirane so se protesti razširili tudi v Drač, Skadar, Korčo in Vloro.

Protesti v Albaniji
Protesti v Albaniji
FOTO: AP

Policija je za razganjanje protestnikov, ki so zanetili požar v stavbi ministrstva za izobraževanje, prevrnili smetnjake in razbili izložbe lokalnih trgovin, uporabila vodne topove in solzivec. Zagorela je tudi poslovalnica banke Raiffeisen v bližini ministrstva za izobraževanje.

Oblasti so sporočile, da zdravniško pomoč zaradi poškodb prejema 23 policistov in še šest drugih ljudi. Pridržali so 35 oseb.

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Ministrstvo opozarja

Ministrstvo za zunanje zadeve v Sloveniji je opozorilo vse, ki se nahajajo v Albaniji, potujejo čez državo ali načrtujejo obisk na nestabilne varnostne razmere. Kot so sporočili, je možna povečana prisotnost policije, zapore cest, preusmeritve prometa, motnje v javnem prevozu in omejitve gibanja.

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Slovenskim državljanom svetujejo, da redno spremljajo lokalne medije za najnovejše informacije o razmerah, se v širokem loku izogibajo demonstracijam, večjim množicam, političnim shodom in območjem spopadov, upoštevajo navodila policije in drugih pristojnih lokalnih organov, pred potjo preverijo aktualne varnostne razmere, prometne zapore in delovanje javnega prevoza, so pozorni na okolico in se ob znakih zaostrovanja razmer umaknejo na varno ter imajo pri sebi napolnjen mobilni telefon ter kontaktne podatke nastanitvenega objekta in veleposlaništva.

"Varnostne razmere se lahko hitro spremenijo, zato priporočamo povečano previdnost in sprotno spremljanje dogajanja po vsej državi," so dodali.

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albanija protesti nasilje

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KOMENTARJI5

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300 let do specialista
16. 10. 2026 16.36
Miroljubni so, asimilirajo se🤣
Odgovori
+1
1 0
2fast4
16. 10. 2026 16.31
kaj imaš de bil od tega da razbijaš tujo lastnino... spremenil ne boš nič, lahko pa si protestno sobico razbiješ doma dimenzij 2 x 2,5 metra...
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+2
2 0
Dr Dre
16. 10. 2026 16.36
Očitno imajo nekaj proti Trumpu in skorumpirani oblasti, kaj misliš, je Donald njihov frend.
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
16. 10. 2026 16.15
Briga me kaj počnejo šipćarji doma ... Iz Slovenije jih je treba izgnati vse, ki se preživljajo s kriminalom ... in teh je vsaj 3 četrtine.
Odgovori
+6
6 0
Dr Dre
16. 10. 2026 16.37
Kam bo šla potem socialna pomoš, ostajala bo..
Odgovori
0 0
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