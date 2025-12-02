Nemiri v Bolgariji: tisoči na ulicah proti proračunskemu načrtu in uvedbi evra

Nekateri protestniki so se spopadli s policijo, ki je zavarovala prostore vladajočih strank v Sofiji. Protestniki so policijo obmetavali s kamni, steklenicami in petardami.
Nazadnje so podobni protesti potekali 28. novembra. Vlada Rosena Željakova se je zavezala, da bo proračunski načrt za leto 2026 ponovno predložila parlamentu, da bi omogočila več časa za posvetovanja z opozicijskimi strankami, sindikati in delodajalci. Parlamentarni odbor je proračun že sprejel na prvem branju 18. novembra.
Nasprotujejo uvedbi evra, proti korupciji v državi
Opozicijske stranke in druge organizacije pravijo, da so protestirale proti vladnim načrtom za zvišanje prispevkov za socialno varnost in davkov na dividende, s katerimi bi financirali večjo porabo, ter proti korupciji v državi, poroča Reuters.
Približno polovica Bolgarov nasprotuje uvedbi evra, saj se bojijo, da bo to poseglo v suverenost države in da bodo trgovci izkoristili prehod iz nacionalne valute bolgarskega leva na evro za zviševanje cen. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je ta mesec posvarila, da bi lahko inflacija po vstopu te balkanske države v evrsko območje poskočila.
