Tujina

Nemiri v Bolgariji: tisoči na ulicah proti proračunskemu načrtu in uvedbi evra

Sofija, 02. 12. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
25

Na tisoče ljudi se je v ponedeljek zbralo na protestih v bolgarski prestolnici Sofiji in v več drugih mestih. Izrazili so nasprotovanje proračunskemu načrtu za leto 2026. Gre za prvi načrt, ki je pripravljen v evrih, preden bo država članica Evropske unije 1. januarja uvedla skupno valuto.

Več videovsebin
  • Protestniki v Bolgariji v spopadih s policijo
    01:24
    Protestniki v Bolgariji v spopadih s policijo
  • Na tisoče ljudi protestira v Bolgariji
    00:56
    Na tisoče ljudi protestira v Bolgariji

Nekateri protestniki so se spopadli s policijo, ki je zavarovala prostore vladajočih strank v Sofiji. Protestniki so policijo obmetavali s kamni, steklenicami in petardami.

Nazadnje so podobni protesti potekali 28. novembra. Vlada Rosena Željakova se je zavezala, da bo proračunski načrt za leto 2026 ponovno predložila parlamentu, da bi omogočila več časa za posvetovanja z opozicijskimi strankami, sindikati in delodajalci. Parlamentarni odbor je proračun že sprejel na prvem branju 18. novembra.

Nasprotujejo uvedbi evra, proti korupciji v državi

Opozicijske stranke in druge organizacije pravijo, da so protestirale proti vladnim načrtom za zvišanje prispevkov za socialno varnost in davkov na dividende, s katerimi bi financirali večjo porabo, ter proti korupciji v državi, poroča Reuters.

Približno polovica Bolgarov nasprotuje uvedbi evra, saj se bojijo, da bo to poseglo v suverenost države in da bodo trgovci izkoristili prehod iz nacionalne valute bolgarskega leva na evro za zviševanje cen. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je ta mesec posvarila, da bi lahko inflacija po vstopu te balkanske države v evrsko območje poskočila.

bolgarija sofija protesti evro korupcija
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
02. 12. 2025 09.55
+1
Z uvedbo Evra bodo postali le majhem delček, ki bo dober za molžo in turboinflacijo.
ODGOVORI
1 0
Observatore kita
02. 12. 2025 09.52
+1
Kako so teli Bulgari končal v EU noben ne ve Absolutno nimajo kaj iskati v EU
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
02. 12. 2025 09.55
+1
Geostrateško, da se preko njih spravi mraka v EU in, da s epostavljajo vojaške "mirovne" baze, ki mimigrede ne "lezejo" proti vzhodu.
ODGOVORI
1 0
suleol
02. 12. 2025 09.45
+2
se 30let nazaj so se mi po avtu obesal fehtal za svincnike cike, bencina ni blo
ODGOVORI
2 0
suleol
02. 12. 2025 09.44
+2
hahaha bulgari v eu ja halo, samo zarad morja in blizine turcije drgac pa 1000le za nami
ODGOVORI
2 0
iziizi
02. 12. 2025 09.41
+1
Ravo bolgari bodite pametni europa pod vodstvom sociale gre u brezno
ODGOVORI
1 0
2mt8
02. 12. 2025 09.37
-4
Balkan, Rusija, Ukrajina. Legla korupcije in zaostalosti.
ODGOVORI
0 4
Sirius.2
02. 12. 2025 09.46
+2
Pri nas pa vse cveti.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
02. 12. 2025 09.57
Pri nas je "legitimna in legalna" oblast največja mafija, ampak tega nekateri nočejo razumeti.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
02. 12. 2025 09.30
+3
Solze v očeh Ukrajinskih fašistov, Kijevske bande ter vodstva EU. Padel in predal se je Pokrovsk, simbol ukrajinske obrambe in bojna trdnjava, ko so to mesto Ukrajinci imenovali.
ODGOVORI
4 1
Observatore kita
02. 12. 2025 09.51
-1
Selo je padlo RuSSija supersila uspelo jim je 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ODGOVORI
0 1
progresivnidaveknastanovanja
02. 12. 2025 09.30
+5
pametno, ogromno novih držav se je že nategnilo. Še malo pa bo hiper inflacija eura.
ODGOVORI
5 0
Rookoko
02. 12. 2025 09.18
+11
Nekatere je koncno srecala pamet! Upam, da Romunom uspe proti gestapo EU
ODGOVORI
11 0
cirenij
02. 12. 2025 09.17
+10
Saj pri nas so po uvedbi evra cene močno poskočile.
ODGOVORI
10 0
Samo navijač
02. 12. 2025 09.17
+12
Bolgarj ce ste pametni imejte svojo gotovino. Ko vas v roke dobi FED, ECB ste v zajčji luknji. Tudi tam imajo notranje izdajalce.
ODGOVORI
12 0
bronco60
02. 12. 2025 09.11
+7
Pustite jih, naj živijo po svoje, naj imajo Leve, če nočejo evrov.
ODGOVORI
7 0
Wolfman
02. 12. 2025 09.07
+10
Bolgari, imeli ste prložnost se losati Ursulle pa vam ni uspelo.
ODGOVORI
11 1
mr.poper
02. 12. 2025 09.07
-3
Balkanska korupcija ,ruski vpliv , nerazgledanost in stoletja tlačanstva od turkov, rusov. In kar naenkrat jim daš svobodo ,z težavo bodo prestopili v modernejšo okolje in razumevanje ,da je to njihova država ,ki je bila okupirana stoletja .
ODGOVORI
3 6
SloButale
02. 12. 2025 09.18
+5
@mr.poper Kar nekaj vaših skupnih iztočnic v komentarju lahko najdemo še z eno majhno državo na Balkanu, katere najvišji vrh je Triglav.
ODGOVORI
5 0
300 let do specialista
02. 12. 2025 09.58
A ti si pa razgledan? Zakreditiran do ušes, delas kar ti nažge Bruselj skozi "legitimne" ditektive in uredbe, v Bruslju pa odloča nekfi, ki ga nihče ni izvolil, RAZLOŽI prosim.
ODGOVORI
0 0
wsharky
02. 12. 2025 09.06
+17
Bugari, primite se za denarnico, vse se bo podražilo
ODGOVORI
17 0
Wolfman
02. 12. 2025 09.02
+7
Še Bolgari uvidijo, kaj je EU? Bolgari razmišljajo pravilno. Tovor gre naj le gre, adijo...!
ODGOVORI
7 0
big_foot
02. 12. 2025 08.59
+7
Še čisto vsaka država jih je fasala po glavi zaradi uvedbe evra…. Sicer kar se ostalih tiče super, bolgari pa se mi smilijo
ODGOVORI
7 0
but_the_ppl_are_retarded
02. 12. 2025 08.58
+10
Če ste vsaj polpametni, stran od eura... Ladja tone, ne se vkrcavat!; ampak spet bodo odločile elite, ne ljudje.
ODGOVORI
10 0
bu?e24 1
02. 12. 2025 08.57
+8
Eu diktatura ,ni važna volja ljudi ampak državnih parazitov
ODGOVORI
8 0
