Nemiri v Bolgariji: tisoči na ulicah proti proračunskemu načrtu in uvedbi evra

Nekateri protestniki so se spopadli s policijo, ki je zavarovala prostore vladajočih strank v Sofiji. Protestniki so policijo obmetavali s kamni, steklenicami in petardami.

Nazadnje so podobni protesti potekali 28. novembra. Vlada Rosena Željakova se je zavezala, da bo proračunski načrt za leto 2026 ponovno predložila parlamentu, da bi omogočila več časa za posvetovanja z opozicijskimi strankami, sindikati in delodajalci. Parlamentarni odbor je proračun že sprejel na prvem branju 18. novembra.