Nemiri v prenatrpanem zaporu: zaporniki za talce vzeli paznike

V zameno za izpustitev talcev so zaporniki postavili tri zahteve: zagotovilo, da policija ne bo vdrla v zapor, podpisan dokument, ki zagotavlja, da ne bo povračilnih ukrepov za izgrede, in obljubo, da bo prenatrpani zapor ponovno odprt za nove zapornike.

Zaporniki so v torek popoldne sprožili nemire v zaporu Tacumbú v paragvajskem glavnem mestu Asunción. Na televizijskih posnetkih so vidni zaporniki na strehi zapora, ki so na policijo metali kamenje.

V zaporu se naj bi nahajalo tudi več žensk. Ni jasno, ali so priprte proti svoji volji ali pa so prostovoljno ostale s svojimi zaprtimi partnerji, ko so izbruhnili nemiri v času obiskov.

Paragvajski pravosodni minister Angel Barchini je dejal, da se vlada ne bo pustila izsiljevati, po njegovih besedah bodo varnostne sile ponovno prevzele nadzor nad zaporom.

Paragvaj ni edina država v regiji, ki skuša ponovno prevzeti nadzor nad zapori, ki jih že leta vodijo zaporniki. Venezuela je septembra letos poslala 11.000 vojakov v zapor na severu države, ki je bil več let pod nadzorom vplivne kriminalne združbe. Njeni člani in drugi obsojenci so živeli v luksuznih razmerah – z bazenom, igralnicami in celo mini živalskim vrtom – lahko so se tudi prosto sprehajali po njem. V zaporu so živeli tudi njihovi družinski člani.