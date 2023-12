Nemirna noč nad zahodno Rusijo: napad na Belgorod in Brjansk

Guverner regije Vjačeslav Gladkov je povedal, da je škodo utrpelo 10 objektov, večinoma je šlo za manjšo škodo, ena od hiš pa je bila delno uničena. "Škoda je tudi na vodovodnem sistemu v mestu Belogrod. Na kraju dogodka so nujne službe, moj namestnik in župan mesta," je sporočil na Telegramu.

Po doslej znanih informacijah so ukrajinske sile uporabile več dronov in 13 izstrelkov iz večcevnih raketometov. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da se je napad zgodil okrog 11. ure po lokalnem času. "Pripadniki protiletalskih enot so nad Belgorodom sestrelili 13 raket," so zapisali v sporočilu za javnost.

Lokalne oblasti so sporočile, da je v napadih umrl moški, še štiri osebe pa so bile ranjene, med njimi 10-letnica. Vse ranjene osebe so prepeljali v bolnišnico, so še dodali.

Tarča napadov je bil tudi Brjansk.