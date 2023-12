Nemirna noč v Beogradu: z jajci nad stavbo volilne komisije

Po objavi rezultatov lokalnih volitev v Beogradu in zmagi Vučićevih zaveznikov, zbranih v koaliciji "Srbija se ne sme zaustaviti", so v središču glavnega mesta izbruhnili protesti, ki jih je organizirala opozicija. Ta je namreč prepričana, da so volilni rezultati neregularni. Voditelja opozicije Marinika Tepić in Miroslav Aleksić sta napovedala gladovno stavko, razjarjeni posamezniki iz množice pa so napadli uslužbence Republiškega zavoda za statistiko, medtem ko so ti poskušali zapustiti poslopje Republiške volilne komisije.

Po objavi rezultatov volitev je zaradi domnevnih večjih nepravilnosti na volitvah, predvsem v glavnem mestu Beogradu, opozicijska koalicija Srbija proti nasilju (Srbija protiv nasilja) pozvala k protestom pred volilno komisijo. Opozicija zahteva razveljavitev volilnih rezultatov v Beogradu, njena voditelja Marinika Tepić in Miroslav Aleksić pa sta razglasila gladovno stavko. Pred stavbo Republiške volilne komisije (RIK) se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so glasno protestirali proti nepravilnostim na volitvah in zahtevali ponovitev glasovanja v srbski prestolnici. Voditelji opozicije so RIK predali dokaze o domnevnih kršitvah volilne zakonodaje. Tepićeva je dejala, da je prišlo do zlorabe zakonodaje s tem, ko so "ljudje iz druge države odločali o volitvah v Beogradu". Glavni očitek opozicije je namreč udeležba ljudi iz Republike Srbske na volitvah, poroča srbski N1. Aleksandar Vučić je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal, da ti glasovi niso sporni, saj da gre za ljudi, ki imajo dvojno državljanstvo.

Pred stavbo RIK je zvečer prišlo tudi do incidenta, ko so predstavniki komisije in statističnega urada skušali zapustiti poslopje. Proti njim je poletelo več predmetov, eden od protestnikov pa je napadel in odrinil direktorja statističnega urada Miladina Kovačevića. Policija je osebo pridržala. Opozicija članom komisije in urada očita, da so stavbo namenoma poskušali zapustiti skozi glavni izhod in izzvali incident. Protestniki, ki so med shodom obmetavali stavbo sedeža državne volilne komisije z jajci in poskušali prebiti zaščitno ograjo, so želeli preprečiti izvedbo seje državne volilne komisije, kar pa jim ni uspelo.

V RIK je po incidentu potekala izredna novinarska konferenca, na kateri je direktor komisije Vladimir Dimitrijević povedal, da so predstavniki opozicije na sedež komisije poskušali vnesti tudi nože, kije, palice in podobne rekvizite. Poudaril je, da RIK ni organ za izvedbo beograjskih volitev, temveč Mestna volilna komisija (GIK) mesta Beograd. "Nocoj je bil fizično napaden direktor republiškega zavoda za statistiko, napadenih je bilo več članov RIK, napadeni so bili celo poslanski kandidati z liste Srbija proti nasilju in to je treba najostreje obsoditi," je dejal Dimitrijević. RIK je tudi zavrnil vse pritožbe, ki so jih prejeli zaradi izvedbe volitev na državni ravni.