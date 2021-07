Nemka na Krku umrla zaradi zastrupitve, moški s truplom preživel dva dni

Obdukcijsko poročilo in toksikološko izvedensko mnenje je potrdilo, da je 47-letna nemška državljanka v mestu Krk umrla zaradi akutne zastrupitve z alkoholom, pridržanega Nemca pa so kazensko ovadili, ker ji ni nudil pomoči, je danes sporočila primorsko-goranska policija.

Ugotovili so, da je imela v krvi 3,6 promila alkohola, umrla pa je dva dni preden so našli njeno truplo – enkrat v nedeljo, 25. julija. Policisti so v apartma vstopili v torek, 27. julija, okoli 19.45, po tem, ko so jih sosedje obvestili o grozljivi najdbi. Možje v modrem so v stanovanju našli tudi 46-letnega državljana Nemčije, ki so ga še vedno močno opitega (v organizmu je imel 2,9 promila alkohola) pridržali. Kriminalistična preiskava je nato pokazala, da ženski ni pomagal, zato so zoper njega vložili kazensko ovadbo na pristojno državno odvetništvo.

Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo, da bi odkrili vse okoliščine nesrečnega dogodka, so še sporočili. V prvem obvestilu o dogodku so sicer sporočili, da gre za uboj.