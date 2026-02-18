Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nemo zrli v plaz, čez nekaj sekund so po zraku leteli kosi snega

Val Veny, 18. 02. 2026 12.13 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
N.L.
Plaz na smučišču v Italiji

Območje Alp je v zadnjem tednu zajelo obilno sneženje, posledično se prožijo številni plazovi. V dolini Val Veny v Italiji tik ob meji s Švico se je eden od plazov sprožil tik nad smučiščem. Oblak snega je pridivjal do doline in prekril smučarje, ki so čakali na sedežnico.

Val Veny je stranska dolina pri Mont Blancu, kjer zadnji teden zaradi velike količine novozapadlega snega in hitrega nalaganja šibkih snežnih plasti velja četrta stopnja nevarnosti snežnih plazov.

Plaz se je sprožil tudi nad sedežnico Zerotta na smučišču Courmayeur, plazenje pa je v objektiv ujel eden od smučarjev.

Snežna gmota se je najprej z veliko hitrostjo z vrha gore pomikala proti dolini in sedežnici. Če so smučarji sprva dogajanje le nemo opazovali, je kmalu zavladal strah, saj je postalo jasno, da snežnemu oblaku ne bodo uspeli pobegniti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V le nekaj sekundah je oblak snega prekril smučarje, vidljivost je postala skoraj nična, po zraku pa so leteli kosi snega.

Na območju Alp v Italiji, Švici, Franciji in Avstriji te dni opozarjajo, da so razmere zunaj urejenih smučišč nevarne, ob tem pa je nepredvidljiva tudi sama pot plazu. Ta lahko doseže tudi urejene dele prog, opozarjajo.

Le dva dni pred tem so v plazu zunaj smučišča v Courmayeurju umrle tri osebe.

Preberi še Tik pred prihodom vlaka plaz zasul tire
snežni plaz Val Veny Italija smučišče nevarnost plazov

Strokovnjaki: Epsteinovi dosjeji nakazujejo na možne zločine proti človeštvu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pager
18. 02. 2026 13.52
dejansko niso imeli časa poguglat kaj počet če se proti tebi vali snežni plaz
Odgovori
0 0
mojcd
18. 02. 2026 13.49
Kera drama no....smo na smuciscu nobene panike, samo novinarska senzacija, to da je danes precudovit dan pa vse odprto pa ne bodo povedali
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
18. 02. 2026 13.46
Butalci pa v podobni primerih stojijo in delajo selfije, čeprav je ta zadnji v življenju. Vsaj tokrat so jo verjetno vsi srečno odnesli.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
18. 02. 2026 13.40
Nihče jim ni povedal, da bi bili dobro bežati pred plazom in ne ga le opazovati. Pred 100 leti se bi ljudje razbežali, ker takrat so uporabljali še svoje možgane.
Odgovori
+1
3 2
pingvinislo5
18. 02. 2026 13.47
Pred pršom ni potrebe po bežanju. Kot da bi te zajela snežna nevihta - shladi se, piha, pršič pa nosi po zraku. Nič posebnega.
Odgovori
0 0
Brus1234
18. 02. 2026 13.51
Darwin, Darwin
Odgovori
0 0
Divji petelin
18. 02. 2026 13.28
To so novodobni ljudje, vse skupa noro na deset, samo da se snema; to je važno, enako ko je gorelo v Švici...ja večini ljudi so odvzete opravilne sposobnosti razmišljanja in dela, pa se sami ne zavedajo....
Odgovori
+7
7 0
HitraVeverca
18. 02. 2026 13.17
Niso problem "hitro nalaganje šibkih plasti" ampak slaba primarna plast, na katero se naloži velika količina snega. Če bi vprašali kakšnega strokovnjaka, bi vam že v začetku sezone povedal problematiko zimske sezone turnega smučanja... Kdo piše te totalno nesmiselne članke???
Odgovori
+3
4 1
pingvinislo5
18. 02. 2026 13.51
Hitro nalaganje šibke plasti (morda bi bolje bilo reči hitro nalaganje snega zaradi močnega vetra) je problem. Temu se reče kloža. In ko masa klože postane prevelika oz ko jo obremeniš, odleti to v dolino. In ker je novega snega po Alpah preko pol metra hkrati pa zelo piha (tudi preko 100kmh), je to idealno za kložaste plazove. Sama šibka plast pa ni nujno, da jo sploh imaš. Dovolj je, da imaš dve nesprijeti plasti, npr spodnjo zamrznjeno in zgornjo novozapadli sneg. Dovolj je tudi novozapadli sneg direkt na travnato pobočje.... Itd.
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
18. 02. 2026 13.04
To prihaja nad nas z vso silo :)
Odgovori
-6
0 6
bibaleze
Portal
95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Trening se mora začeti s tem
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534