Nemo zrli v plaz, čez nekaj sekund so po zraku leteli kosi snega

Val Veny je stranska dolina pri Mont Blancu, kjer zadnji teden zaradi velike količine novozapadlega snega in hitrega nalaganja šibkih snežnih plasti velja četrta stopnja nevarnosti snežnih plazov.
Plaz se je sprožil tudi nad sedežnico Zerotta na smučišču Courmayeur, plazenje pa je v objektiv ujel eden od smučarjev.
Snežna gmota se je najprej z veliko hitrostjo z vrha gore pomikala proti dolini in sedežnici. Če so smučarji sprva dogajanje le nemo opazovali, je kmalu zavladal strah, saj je postalo jasno, da snežnemu oblaku ne bodo uspeli pobegniti.
V le nekaj sekundah je oblak snega prekril smučarje, vidljivost je postala skoraj nična, po zraku pa so leteli kosi snega.
Na območju Alp v Italiji, Švici, Franciji in Avstriji te dni opozarjajo, da so razmere zunaj urejenih smučišč nevarne, ob tem pa je nepredvidljiva tudi sama pot plazu. Ta lahko doseže tudi urejene dele prog, opozarjajo.
Le dva dni pred tem so v plazu zunaj smučišča v Courmayeurju umrle tri osebe.
