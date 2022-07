Nemočni reševalci na Marmoladi, nestabilna gora jih drži v zraku

Razmere v italijanskem visokogorju, kjer se je v nedeljo zgodila tragedija, ko je odlomljeni ledenik s sabo odnesel več življenj, so tako nevarne, da se reševalci bojijo, da pogrešanih morda ne bodo nikoli našli. Vodja tamkajšnje reševalne službe je pojasnil, da se je z vrha Marmolade spustila gmota ledenih kosov in kamenja, ki je pokopala vse pod seboj. Obljubljajo sicer, da ne bodo odnehali, vendar nestabilna ledena plošča onemogoča plezanje, zato si pri prečesavanju območja trenutno lahko pomagajo le z brezpilotnimi letalniki in s helikopterjem.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Pri najvišjem vrhu Dolomitov so v zrak dvignili štiri drone, s pomočjo katerih prečesavajo območje, kjer je pred dvema dnevoma umrlo sedem ljudi, 13 pa jih še vedno pogrešajo. Z njihovimi kamerami opazujejo goro pod seboj in skušajo opaziti kakršen koli predmet, ki bi jim pomagal odkriti pogrešane. Trudijo se izslediti tudi morebitni signal mobilnih telefonov, če le-ti še vedno delujejo. PREBERI ŠE Zadnji Filippov nasmeh, preden ga je Marmolada vzela za vedno "Če kaj opazimo, gremo tja zelo hitro, nekdo izstopi iz helikopterja, naredi nekaj fotografij, pobere najdbo in oddidemo," pojasnjuje vodja gorskih reševalcev iz Trentina Walter Cainelli, kako je to območje še vedno nevarno, saj se bojijo novih plazov. "Kopati ne moremo več, saj se je snežna gmota tako utrdila, da je ne moremo več razbijati niti s krampom," dodaja po poročanju La Repubblice. PREBERI ŠE Tragedija v Dolomitih bi bila lahko še večja, reševalci prešteli parkirane avtomobile Pristojni pa obljubljajo, da ne bodo odnehali: "Preiskovali bomo do konca," svojcem žrtev obljublja guverner Benečije Luca Zaia. Na goro se nameravajo v sredo odpraviti tudi s psi, skupino pa naj bi zaradi (ne)varnosti sestavljalo največ 20 ljudi. Vključiti nameravajo najbolj izkušene gorske reševalce. Ena skupina se bo vzpenjala ob enem kraku ledenega plazu, druga se bo spuščala vzdolž drugega. Pripraviti nameravajo tudi morebitne poti za umik, če bi se ledena gmota spet sesedla. "Veliko bo sicer odvisno od vremena, temperatur in neviht," pravi Maurizio Dellantonio, predsednik nacionalne gorske reševalne zveze. PREBERI ŠE 'Tragedija na gori Marmolada neposredno povezana s podnebnimi spremembami' Podrobnosti bodo še uskladili s civilno zaščito, območje pa morajo pregledati tudi geologi oz. strokovnjaki za ledenike. Vzrok nesreče je sicer jasen, piše omenjeni italijanski časnik: ubijalec je bila vročina, orožje, ki je bilo uporabljeno, pa suša.