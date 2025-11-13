Nemška koalicija z dogovorom o načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka

Konservativna unija krščanskih demokratov in Krščansko-socialno unije (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD) so se dogovorili o novem sistemu vpoklica na služenje vojaškega roka, ki predvideva vsedržavni postopek registracije in cilje za povečanje števila vojakov, navaja dpa.
18-letniki bodo dobili vprašalnik
Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške. Hkrati se bo začelo obvezno vzorčenje za moške, rojene 1. januarja 2008 ali pozneje, in se bo postopoma razširilo na celoten letnik, poroča nemška radiotelevizija ARD.
Dogovor med koalicijskimi partnerji predvideva tudi možnost t. i. vpoklica na podlagi potreb, če bo število prostovoljcev prenizko. O tem bo lahko odločal bundestag. "Bundestag bo z zakonom odločil o uvedbi nujnega vpoklica, zlasti če to zahtevajo obrambnopolitične ali kadrovske razmere v oboroženih silah," še navaja dpa. Vpoklic na podlagi potreb je namenjen zapolnitvi morebitnih vrzeli med potrebami nemških oboroženih sil in številom prostovoljcev.
Pistorius si želi, da bi zakon začel veljati v začetku 2026
Dogovor o vojaški službi so koalicijske stranke dosegle po dolgotrajnih pogajanjih. Oktobra je poslanska skupina CDU in CSU zaradi pomislekov blokirala zakon o novi vojaški službi, ki ga je vladni kabinet pred tem že potrdil. Obrambni minister Boris Pistorius iz SPD si sicer želi, da bi zakon o vojaški službi začel veljati v začetku leta 2026.
Zaradi grožnje Rusije in posledičnih sprememb načrtov zveze Nato naj bi se število vojakov nemških oboroženih sil povečalo za približno 80.000 na 260.000. Ob tem pa bi bilo na voljo še 200.000 rezervistov, katerih število naj bi se povečalo predvsem z novim sistemom služenja vojaškega roka.
Ni skupnega jezika
Koalicijski partnerji sicer zadnje čase težko najdejo skupen jezik glede vrste vprašanj, eno od teh je bilo tudi naborništvo. Politiki, zlasti tisti iz CDU/CSU, so večkrat podvomili, ali bi bilo prostovoljno služenje dovolj za zagotovitev zadosti hitrega povečanja obsega nemške vojske. Vendar pa je SPD med koalicijskimi pogajanji uspela uveljaviti svojo zahtevo po prostovoljnem služenju, poroča dpa.
Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji začasno ukinili leta 2011, vendar ostaja zapisano v nemški ustavi. Ponovno ga je mogoče uvesti z navadno večino v bundestagu in stopi v veljavo tudi, ko bundestag razglasi stanje obrambne grožnje.
