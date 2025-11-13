Svetli način
Nemška koalicija z dogovorom o načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka

Berlin, 13. 11. 2025 11.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
Nemška vladna koalicija je dosegla dogovor o novem načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov, zlasti v luči naraščajočih varnostnih groženj. Ta med drugim vključuje tudi nov sistem vpoklica na podlagi potreb, če ne bi bilo dovolj prostovoljcev za nemško vojsko.

Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. FOTO: AP

Konservativna unija krščanskih demokratov in Krščansko-socialno unije (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD) so se dogovorili o novem sistemu vpoklica na služenje vojaškega roka, ki predvideva vsedržavni postopek registracije in cilje za povečanje števila vojakov, navaja dpa.

18-letniki bodo dobili vprašalnik

Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške. Hkrati se bo začelo obvezno vzorčenje za moške, rojene 1. januarja 2008 ali pozneje, in se bo postopoma razširilo na celoten letnik, poroča nemška radiotelevizija ARD.

Dogovor med koalicijskimi partnerji predvideva tudi možnost t. i. vpoklica na podlagi potreb, če bo število prostovoljcev prenizko. O tem bo lahko odločal bundestag. "Bundestag bo z zakonom odločil o uvedbi nujnega vpoklica, zlasti če to zahtevajo obrambnopolitične ali kadrovske razmere v oboroženih silah," še navaja dpa. Vpoklic na podlagi potreb je namenjen zapolnitvi morebitnih vrzeli med potrebami nemških oboroženih sil in številom prostovoljcev.

Pistorius si želi, da bi zakon začel veljati v začetku 2026

Dogovor o vojaški službi so koalicijske stranke dosegle po dolgotrajnih pogajanjih. Oktobra je poslanska skupina CDU in CSU zaradi pomislekov blokirala zakon o novi vojaški službi, ki ga je vladni kabinet pred tem že potrdil. Obrambni minister Boris Pistorius iz SPD si sicer želi, da bi zakon o vojaški službi začel veljati v začetku leta 2026.

Zaradi grožnje Rusije in posledičnih sprememb načrtov zveze Nato naj bi se število vojakov nemških oboroženih sil povečalo za približno 80.000 na 260.000. Ob tem pa bi bilo na voljo še 200.000 rezervistov, katerih število naj bi se povečalo predvsem z novim sistemom služenja vojaškega roka.

Koalicijski partnerji sicer zadnje čase težko najdejo skupen jezik glede vrste vprašanj, eno od teh je bilo tudi naborništvo. FOTO: AP

Ni skupnega jezika

Koalicijski partnerji sicer zadnje čase težko najdejo skupen jezik glede vrste vprašanj, eno od teh je bilo tudi naborništvo. Politiki, zlasti tisti iz CDU/CSU, so večkrat podvomili, ali bi bilo prostovoljno služenje dovolj za zagotovitev zadosti hitrega povečanja obsega nemške vojske. Vendar pa je SPD med koalicijskimi pogajanji uspela uveljaviti svojo zahtevo po prostovoljnem služenju, poroča dpa.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji začasno ukinili leta 2011, vendar ostaja zapisano v nemški ustavi. Ponovno ga je mogoče uvesti z navadno večino v bundestagu in stopi v veljavo tudi, ko bundestag razglasi stanje obrambne grožnje.

Kimberley Echo
13. 11. 2025 13.16
Ti vprašalniki so zato, da vidijo kakšno je vzdušje in da vse skupaj izgleda bolj "demokratično prostovoljno", že zdaj pa vedo, da to ne bo delovalo. Slejkoprej bo pa vpoklic obvezen. Nikjer ne najdem podatka kako dolgo bo trajal ta vojni rok. Glede na današnjo vojno-hujskaško politiko najbrž ne bodo šli več domov živi.
0 0
Kaj_je_res
13. 11. 2025 13.14
+0
Noro, ponovna militarizacija Nemčije. Upam, da ljudje to ustavijo na ulici, ker do nemške in bruseljske elite znorele.
1 1
M E G A
13. 11. 2025 12.49
+0
Bravo vendar samo za obrambo EU
1 1
tom74
13. 11. 2025 12.45
+6
Politike pa orozjarje in banksterje v prve bojne linije, bo kmal konc.
6 0
John273737
13. 11. 2025 12.32
+3
Tole bo kmalu začelo pokati. Spet se bomo morali iti partizane žal
5 2
Roadkill
13. 11. 2025 12.39
+8
morali bi iti sedaj na ulice po celi Evropi pa raje visimo na Tik toku
8 0
M E G A
13. 11. 2025 12.48
+2
partizanov ne bo več...bodo pa europejci proti prišlekom ter njihovim zagovornikom....danasnji partizani so za migrante .... blizamo se točki drzavljanske vojne na obmocju eu
2 0
Roadkill
13. 11. 2025 13.01
+0
ko bo vrag uzel šalo bo prepozno. v jarku ne bo več možnosti da bi se komu pritožil in protestiral
1 1
Kletni Goban in Janževec
13. 11. 2025 12.22
-3
Tako tako, vsaka pametna država bo to urjenje, ti ljudje bodo v prihodnosti zavedni in anti - multi kulti, ponos lastne države. V sloveniji pa še kar vse na Ić uvažat dokler se dol celoten balkan ne izprazni
0 3
wsharky
13. 11. 2025 12.19
+4
a bo Nemška vojska sprejela na urjenje tudi tiste bodože doktorje in inžinerje od tam spodaj, ali samo belopolte nemce?
5 1
RichPiana
13. 11. 2025 12.17
+4
Tile na sliki rabijo malo panzer cokolade.
4 0
Bolfenk2
13. 11. 2025 12.07
+6
In s takšnimi vojaki bi nori Merz jurišal na Rusijo. Njegov vzornik Dolfa je imel strumno vojsko nekajkrat večjo, pa je bežel pred Rusi do Berlina.
8 2
M E G A
13. 11. 2025 12.48
leta 2025 smo....orozje se spremenilo..droni ter rakete ljdje so samo še za čisčenje ulic
0 0
Roadkill
13. 11. 2025 12.02
+10
Enkrat bo treba politike v jarek poslat da bodo nastavljali svoje glave tankovskim izstrelkom
10 0
bb5a
13. 11. 2025 12.01
+10
Najprej prostovolno, ko pa zalaufa pa bo rekrtutacija na silo... treba brant ukrajino... res de*ili
10 0
