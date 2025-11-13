Nemška koalicija z dogovorom o načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka

Nemška vladna koalicija je dosegla dogovor o novem načrtu za prostovoljno služenje vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov, zlasti v luči naraščajočih varnostnih groženj. Ta med drugim vključuje tudi nov sistem vpoklica na podlagi potreb, če ne bi bilo dovolj prostovoljcev za nemško vojsko.

Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. FOTO: AP icon-expand

Konservativna unija krščanskih demokratov in Krščansko-socialno unije (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD) so se dogovorili o novem sistemu vpoklica na služenje vojaškega roka, ki predvideva vsedržavni postopek registracije in cilje za povečanje števila vojakov, navaja dpa.

18-letniki bodo dobili vprašalnik

Od prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške. Hkrati se bo začelo obvezno vzorčenje za moške, rojene 1. januarja 2008 ali pozneje, in se bo postopoma razširilo na celoten letnik, poroča nemška radiotelevizija ARD. Dogovor med koalicijskimi partnerji predvideva tudi možnost t. i. vpoklica na podlagi potreb, če bo število prostovoljcev prenizko. O tem bo lahko odločal bundestag. "Bundestag bo z zakonom odločil o uvedbi nujnega vpoklica, zlasti če to zahtevajo obrambnopolitične ali kadrovske razmere v oboroženih silah," še navaja dpa. Vpoklic na podlagi potreb je namenjen zapolnitvi morebitnih vrzeli med potrebami nemških oboroženih sil in številom prostovoljcev.

Pistorius si želi, da bi zakon začel veljati v začetku 2026

Dogovor o vojaški službi so koalicijske stranke dosegle po dolgotrajnih pogajanjih. Oktobra je poslanska skupina CDU in CSU zaradi pomislekov blokirala zakon o novi vojaški službi, ki ga je vladni kabinet pred tem že potrdil. Obrambni minister Boris Pistorius iz SPD si sicer želi, da bi zakon o vojaški službi začel veljati v začetku leta 2026. Zaradi grožnje Rusije in posledičnih sprememb načrtov zveze Nato naj bi se število vojakov nemških oboroženih sil povečalo za približno 80.000 na 260.000. Ob tem pa bi bilo na voljo še 200.000 rezervistov, katerih število naj bi se povečalo predvsem z novim sistemom služenja vojaškega roka.

Koalicijski partnerji sicer zadnje čase težko najdejo skupen jezik glede vrste vprašanj, eno od teh je bilo tudi naborništvo. FOTO: AP icon-expand

Ni skupnega jezika