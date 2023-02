Nemška Lufthansa zaradi težav z računalniki prizemljila svoje lete

Zaradi napake v informacijski tehnologiji vodilnega nemškega prevoznika Lufthansa, ki je povzročila zamude letov in motnje pri letalskih družbah v skupini, je obtičalo na tisoče potnikov po vsem svetu.

"Prišlo je do napake v sistemu IT v celotni skupini," je za Reuters povedal tiskovni predstavnik nemškega prevoznika Lufthansa. Podjetje je sporočilo tudi, da je težavo povzročila poškodba več kablov iz steklenih vlaken družbe Deutsche Telekom med gradbenimi deli v Frankfurtu. Popravila bodo trajala do srede popoldne, so še sporočili iz Lufthanse. Nemški organi trenutno preučujejo, ali so napake povezane s hekerskim napadom, pa je za Bloomberg povedal vir, seznanjen z zadevo. Tiskovni predstavnik Lufthanse je pojasnil, da težave vplivajo na sisteme družbe, vključno s postopki prijave. Na letala družbe v zraku to ne vpliva.

Lufthansa je bila letos primorana odpovedati že na tisoče letov. FOTO: Bobo

Fotografije in video posnetki z več nemških letališč prikazujejo kaos, na tisoče potnikov čaka na prijavo. Potniki so na družbenih omrežjih sporočali, da je družba zaradi neuspeha morala organizirati vkrcanje na letala s pisalom in papirjem ter da ni mogla digitalno obdelati potnikove prtljage. Lufthansa je v tvitu zapisala: "Trenutno so letalske družbe skupine Lufthansa prizadete zaradi izpada informacijske tehnologije. To povzroča zamude in odpovedi letov. Obžalujemo nevšečnosti, ki jih to povzroča našim potnikom."

Delnice Lufthanse, ki ima v lasti tudi SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines in Eurowings, so ob 10.17 GMT padle za 1,5 odstotka.