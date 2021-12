Nemška obrambna ministrica: Rusija ne more ukazovati Natu

Se je pa Christine Lambrecht zavzela za diplomatsko reševanje napetih razmer. " Pogovarjati se moramo drug z drugim, kar pomeni razpravljati o predlogih, ki jih je predstavila Rusija. To je prav in pomembno ," je dejala v litovski vojaški bazi Rukla, kjer Nemčija poveljuje večnacionalnim Natovim silam. Tam je nameščenih tudi približno 550 nemških vojakov.

V Litvi, Estoniji in Latviji so sicer močno zaskrbljeni zaradi ruskega kopičenja sil v bližini meje z Ukrajino. Po ocenah Nata je na območju najmanj 100.000 vojakov, ki naj bi se pripravljali na invazijo na Ukrajino. V Moskvi to zavračajo in na drugi strani krivdo za povečevanje napetosti pripisujejo Natu, ki da je prvi začel nameščati svoje sile na meji z Rusijo.

Moskvo sicer moti predvsem širjenje Nata na vzhod, temu pa bi se lahko po njihovem mnenju izognili s posebnim sporazumom o varnostnih garancijah z zvezo Nato in ZDA. Osnova tega sporazuma bi bila predvsem zaveza, da se Nato ne bi širil na katero izmed držav, ki so nastale na pogorišču Sovjetske zveze. Osnutek prav tako poziva Nato, naj ne ustanavlja novih vojaških baz v državah nekdanje Sovjetske zveze, kamor sodi tudi Ukrajina.