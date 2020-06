Nemška obveščevalna poostrila nadzor nad ekstremističnim krilom AfD

Andreas Kalbitz je skupaj z Björnom Höckejem vodja skupine Der Flügel (krilo), ki se predstavlja kot "odporniško gibanje, ki se bori proti nadaljnji eroziji nemške identitete". Kot je poročal DFL, se je skupina v zadnjem času močno radikalizirala, njene smernice pa so bile vse bolj odkrito "rasistične, islamofobne, antisemitske, ksenofobne in zgodovinsko revizionistične, hkrati pa poskušajo zanikati nacistične zločine". Höckein Kalbitz naj bi bila tudi tesno povezana z neonacističnimi skupinami.