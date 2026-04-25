Tujina

Nemška plovila v Sredozemlje: nato pa v Hormuško ožino?

Berlin, 25. 04. 2026 17.34 pred 25 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Boris Pistorius

Nemška mornarica vstopa v fazo konkretnih priprav na morebitno sodelovanje v mednarodni operaciji za zavarovanje plovbe v Hormuški ožini. Kot poroča Die Welt, v vojski že dlje časa pripravljajo scenarije za takšno možnost, zdaj pa prihajajo tudi prvi konkretni premiki na terenu.

Nemško obrambno ministrstvo je sporočilo, da bodo v prihodnjih dneh v Sredozemlje napotili več pomorskih enot. Med njimi bo tudi plovilo za iskanje morskih min Fulda ter poveljniška in oskrbovalna ladja. Namen napotitve je pripraviti ladje na morebitno nadaljnjo pot proti Hormuški ožini, če bi prišlo do mednarodne misije.

Odločitev o dejanski napotitvi v Perzijski zaliv še ni sprejeta.

Po navedbah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa mora biti za tak korak izpolnjenih več pogojev. Med njimi so trajnejše premirje med Iranom in ZDA, jasen pravni okvir v skladu z mednarodnim pravom ter odobritev nemškega parlamenta.

Boris Pistorius
Boris Pistorius
FOTO: Profimedia

Hormuška ožina velja za eno ključnih pomorskih poti na svetu, saj skozi njo poteka velik del svetovnega izvoza nafte. Zaradi napetosti v regiji se redno pojavljajo pobude za dodatno zavarovanje plovbe, vključno z razminiranjem morebitnih nevarnosti.

Nemška mornarica ima na tem področju specializirane zmogljivosti. Minolovci so namenjeni odkrivanju in odstranjevanju morskih min, pri čemer uporabljajo kombinacijo potapljačev, podvodnih sistemov in daljinsko vodenih plovil.

V vojski ob tem opozarjajo, da so zmogljivosti omejene.

Po besedah vodstva mornarice ima Nemčija trenutno manjšo floto kot v preteklosti, del sredstev in osebja pa je že razporejen na drugih območjih, predvsem v Baltskem morju in severnem Atlantiku. To pomeni, da bi morebitna nova naloga zahtevala prilagoditve pri drugih operacijah.

Nemčija pri tem ni edina. Po poročanju tujih agencij podobne korake preučujejo tudi druge evropske države. Italijanska mornarica načrtuje, da bi po koncu konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom v regijo napotila štiri ladje, od tega dve za razminiranje. O sodelovanju razmišlja tudi Turčija.

Turški zunanji minister Hakan Fidan je dejal, da bi Ankara lahko sodelovala pri razminiranju ožine, vendar ob tem poudarja, da se ne želi postaviti na nobeno stran v konfliktu.

Po informacijah italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi bila morebitna misija del širše mednarodne koalicije. Poleg Nemčije, Italije in Turčije naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije. Za zdaj tako ostaja pri pripravah. Nemške ladje bodo v Sredozemlju v stanju pripravljenosti, medtem ko politične odločitve o morebitni misiji še potekajo.

nemčija hormuška ožina

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

First Last
25. 04. 2026 18.03
Koncno
Odgovori
0 0
AlexReal
25. 04. 2026 18.02
Ameriški narcis je naredil problem tam, kjer ga ni bilo, in naj ga tudi reši ! Brez potrebe po vpletanju EU ali Nata !!
Odgovori
0 0
Odisej25
25. 04. 2026 18.01
Me prav zanima, kako bi jim uspelo zavarovati prehode ladij. Niso mogli ustaviti dosti slabše oboroženih Hutijev, niso mogli ustaviti Talibanov. Dovolj je, da samo enar raketa zadene neko ladjo in Hormuz bo zaprt. Niti ena zavarovalnica ne bo hotela sprejeti rizika in zavarovati ladjo. Edini način, da se Hormuz odpre, so poštena pogajanja brez fige v žepu. Vse skupaj je pa zelo bedasto. Hormuz je bil odprt za ladje. Kdo ga je zaprl? Izraelci in ZDA. Na njih bi bilo treba pritisniti ne na Irance.
Odgovori
0 0
Rookoko
25. 04. 2026 17.55
Vsakic na isti nacin jih nategne amerika 😂 Vedno na napacni strani zgodovine.
Odgovori
+0
2 2
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
25. 04. 2026 17.54
Prišel bo dan, ko bo gorela amerika in ko evropejci ne bomo imeli za solato, kaj šele za kaj drugega.
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
25. 04. 2026 17.54
Če bo to mednarodno dogovorjeno in v okviru mednarodne misije. Drugače, pa sam stran, dokler se akterji sami ne dogovorijo!?
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
25. 04. 2026 17.51
Še eni, ki si lomijo zobje.
Odgovori
+2
3 1
deny-p
25. 04. 2026 17.51
Američani na vse načine skušajo evropo potegnit v neko vojno....
Odgovori
+3
4 1
FreedomMan
25. 04. 2026 17.42
Ko se Trump in jenkiji umaknejo bo kmalu vse normalno
Odgovori
+2
3 1
