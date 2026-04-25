Nemška plovila v Sredozemlje: nato pa v Hormuško ožino?

Po navedbah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa mora biti za tak korak izpolnjenih več pogojev. Med njimi so trajnejše premirje med Iranom in ZDA, jasen pravni okvir v skladu z mednarodnim pravom ter odobritev nemškega parlamenta.

Nemško obrambno ministrstvo je sporočilo, da bodo v prihodnjih dneh v Sredozemlje napotili več pomorskih enot. Med njimi bo tudi plovilo za iskanje morskih min Fulda ter poveljniška in oskrbovalna ladja. Namen napotitve je pripraviti ladje na morebitno nadaljnjo pot proti Hormuški ožini, če bi prišlo do mednarodne misije.

Hormuška ožina velja za eno ključnih pomorskih poti na svetu, saj skozi njo poteka velik del svetovnega izvoza nafte. Zaradi napetosti v regiji se redno pojavljajo pobude za dodatno zavarovanje plovbe, vključno z razminiranjem morebitnih nevarnosti.

Nemška mornarica ima na tem področju specializirane zmogljivosti. Minolovci so namenjeni odkrivanju in odstranjevanju morskih min, pri čemer uporabljajo kombinacijo potapljačev, podvodnih sistemov in daljinsko vodenih plovil.

V vojski ob tem opozarjajo, da so zmogljivosti omejene.

Po besedah vodstva mornarice ima Nemčija trenutno manjšo floto kot v preteklosti, del sredstev in osebja pa je že razporejen na drugih območjih, predvsem v Baltskem morju in severnem Atlantiku. To pomeni, da bi morebitna nova naloga zahtevala prilagoditve pri drugih operacijah.

Nemčija pri tem ni edina. Po poročanju tujih agencij podobne korake preučujejo tudi druge evropske države. Italijanska mornarica načrtuje, da bi po koncu konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom v regijo napotila štiri ladje, od tega dve za razminiranje. O sodelovanju razmišlja tudi Turčija.

Turški zunanji minister Hakan Fidan je dejal, da bi Ankara lahko sodelovala pri razminiranju ožine, vendar ob tem poudarja, da se ne želi postaviti na nobeno stran v konfliktu.

Po informacijah italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi bila morebitna misija del širše mednarodne koalicije. Poleg Nemčije, Italije in Turčije naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije. Za zdaj tako ostaja pri pripravah. Nemške ladje bodo v Sredozemlju v stanju pripravljenosti, medtem ko politične odločitve o morebitni misiji še potekajo.