Nemška policija bo sestreljevala drone, Merz: Sumimo Rusijo

Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS, pa tudi fizičnimi sredstvi".

"To pomeni, da bo v prihodnje za zvezno policijo mogoče prestrezanje in sestreljevanje dronov," je še dodal.

Nemčija se sicer glede sodobne obrambe proti dronom že usklajuje z Ukrajino in Izraelom. Prav tako bo ustanovila center za obrambo pred droni za policijo, ki bo pripravljal poročila o incidentih in sprejemal ustrezne protiukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lovska letala in droni so v zadnjih tednih večkrat kršili zračni prostor nekaterih držav članic EU, tudi Nemčije. Slednja je letos poročala o dronih nad vojaškimi bazami, industrijskimi obrati, letališči in drugo kritično infrastrukturo.