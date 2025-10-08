Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nemška policija bo sestreljevala drone, Merz: Sumimo Rusijo

Berlin, 08. 10. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
13

Nemška zvezna policija bo po nizu incidentov z droni kmalu imela pooblastila za sestreljevanje brezpilotnih letalnikov, je ob predstavitvi osnutka zakona naznanil nemški notranji minister Alexander Dobrindt.

Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS, pa tudi fizičnimi sredstvi".

"To pomeni, da bo v prihodnje za zvezno policijo mogoče prestrezanje in sestreljevanje dronov," je še dodal.

Nemčija se sicer glede sodobne obrambe proti dronom že usklajuje z Ukrajino in Izraelom. Prav tako bo ustanovila center za obrambo pred droni za policijo, ki bo pripravljal poročila o incidentih in sprejemal ustrezne protiukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lovska letala in droni so v zadnjih tednih večkrat kršili zračni prostor nekaterih držav članic EU, tudi Nemčije. Slednja je letos poročala o dronih nad vojaškimi bazami, industrijskimi obrati, letališči in drugo kritično infrastrukturo.

"Sumimo, da je za večino teh preletov dronov odgovorna Rusija," je v nedeljskem intervjuju za radiotelevizijo ARD dejal nemški kancler Friedrich Merz.

Več dronov so med drugim v preteklih dneh opazili tudi v bližini letališča v Münchnu. V luči tega je deželna vlada v torek že sprejela osnutek zakona, ki policiji daje pooblastila za sestreljevanje dronov. Zakon mora sedaj potrditi še deželni parlament.

nemčija policija droni obramba
Naslednji članek

Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

SORODNI ČLANKI

V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih

Nad letališčem v Oslu naj bi ponoči spet opazili drone

Droni nad Evropo - bi morala nova realnost na nebu skrbeti tudi Slovenijo?

Zaradi Hrvata zaprli nemško letališče: 'Želel sem le preizkusiti novi dron'

Zaradi drona nad letališčem v Frankfurtu aretirali 41-letnega Hrvata

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Materhorn
08. 10. 2025 15.33
Nemci pa tak vedno krivijo ruse in zagovarjajo žide! Ta kompleks je v nemčiji znan že 80 let!
ODGOVORI
0 0
dioporco
08. 10. 2025 15.31
Pa vi nemci in francozi ste bolani ni vam pomoci
ODGOVORI
0 0
petb
08. 10. 2025 15.27
+1
Ruski droni so čudo tehnike, saj letijo kakšnih 2500 km do Danske, krožijo nad letališči, se na poti nazaj malo potikajo okoli nemških letališč in nato nazaj domov po nove baterije ali nafto, kar jih pač poganja.
ODGOVORI
1 0
ljubečAZILANT
08. 10. 2025 15.20
+2
Veliko pomeni, da se pošlje sporočilo. Da se evropska vojska zbuja in se bo branila od vseh
ODGOVORI
2 0
petb
08. 10. 2025 15.30
Najprej pa bi bilo potrebno izprazniti ameriška oporišča po Evropi, saj so Evropo okupirali takoj po II. svetovni vojni in od takrat sama zgaga, ne samo v Evropi, ampak po celem svetu.
ODGOVORI
0 0
zof4
08. 10. 2025 14.58
+3
Sumiti pomeni nič vedeti.
ODGOVORI
5 2
Špica
08. 10. 2025 14.51
-1
ta zadn cajt.
ODGOVORI
3 4
chetnik voivode
08. 10. 2025 15.23
-1
😂😅😆🤣✂🐑🐏🤣😆😅😂🤭
ODGOVORI
0 1
Razumnež
08. 10. 2025 14.46
+2
edino pravilno in končno
ODGOVORI
4 2
tornadotex
08. 10. 2025 14.40
-2
Te Ruske packarije je potrebno sestreljevati, kaj se čaka ?
ODGOVORI
5 7
kr nekdo
08. 10. 2025 14.38
+2
Sumimo v prvi meri na Ukrajino. Se je že izkazalo, da so največji provokatorji samo, da se okrivi Rusijo
ODGOVORI
6 4
tornadotex
08. 10. 2025 14.43
-4
Še en ruso fil..
ODGOVORI
3 7
kr nekdo
08. 10. 2025 15.10
+1
Zakaj že? v Prvi vrsti se mi gre za Slovenijo. Vsekakor pa nisem ukrajinofil
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286