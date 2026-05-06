Tujina

Nemška policija izvedla racije v prostorih mladih neonacistov

Berlin, 06. 05. 2026 15.24 pred 2 urama 2 min branja 31

Avtor:
N.V.
Neonacistična skupina Deutsche Junge Vorand

Nemška policija je izvedla racije v približno 50 domovih in drugih prostorih, kjer se redno zadržujejo posamezniki, osumljeni vpletenosti v skrajno desne kriminalne mladinske skupine. Osumljenci naj bi organizirali nasilna dejanja prek družbenih omrežij in vzpostavljali svojo mrežo po vsej državi.

Osumljenci naj bi pripadali dvema skupinama, Jung Stark (JS) oziroma Mladi in močni ter Deutsche Jugend Voran (DJV), kar pomeni Nemška mladina naprej, poroča BBC. V racijah, ki so potekale v kar 12 zveznih deželah, predvsem na vzhodu in jugu Nemčije, vključno z Bavarsko, Berlinom, Brandenburgom in Saško, ni bilo nobenih aretacij. Sodelovalo je kar 600 policistov.

"Nekateri obtoženi naj bi napadali pripadnike leve scene ali ljudi, za katere so menili, da so pedofili. V vsakem primeru je več napadalcev preteplo žrtve, ki so utrpele hujše poškodbe," so sporočili tožilci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po navedbah oblasti naj bi člani skupin na svojih srečanjih pozivali "k nasilnim dejanjem proti političnim nasprotnikom in domnevnim pedofilom".

V Nemčiji sicer že dalj časa vlada velika zaskrbljenost, da se vse več mladih vključuje v skrajno desničarske aktivnosti, usmerjene tako proti predstavnikom levičarskih skupin kot proti skupnosti LGBT. Že skupini JS in DJV delujta precej odkrito, tako na družbenih omrežjih kot na Telegramu. Lani je bil eden od vodij skupine DJV obsojen na več kot tri leta zapora po nizu nasilnih napadov na politične nasprotnike v Berlinu. Kriv je bil brutalnega pretepanja več oseb, ki so nosile simbole, povezane s politično levico.

Jakob Guhl z Inštituta za strateški dialog pravi, da je veliko tistih, ki se pridružijo JS in DJV, "zelo mladih", v najstniških letih ali zgodnjih dvajsetih. Skupini sta po njegovih besedah "izrecno militantni in ne skrivata svojega delovanja".

Guhl je za BBC povedal, da sta skupini JS in DJV v nasprotju z bolj uveljavljenimi skrajno desnimi gibanji, kot sta AfD in identitarci, ki nagovarjajo "širše občinstvo", bolj osredotočeni na borilne veščine, udeležbo na protestih in pretepanje ljudi, ki jih vidijo kot svoje sovražnike.

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
06. 05. 2026 18.01
Dejstvo je, da imajo vse države Srednje Evrope desno vlado.. kaže, da bo na naslednjih volitvah v Franciji in Združenem kraljestvu tudi gladko zmagala desna opcija.. saj ljudje niso neumni, dovolj imamo nelegalnih migrantov, lgbtaiq+ propagande, visokih davkov itd.. 16.5.2026 bodo v Londonu potekale največje demonstracije v zgodovini Evrope.. proti skrajnemu levičarstvu in woke ideologiji, pričakuje se več milijonov udeležencev.. tega ne bodo mogli skriti niti mainstream mediji..
wsharky
06. 05. 2026 17.58
a one delomrzneže 'speče celice', ki slučajno zapeljejo avto v množico ljudi pa ne obiščejo, aja je rekla Angelika, mi smo multi kulti vilkomen
Big M
06. 05. 2026 17.54
Premalo jih je, škoda. Več takih bi nucali, da se postavijo gor!
Bella Ciao1
06. 05. 2026 17.53
Kdaj pridejo v klet?
nemski_ovcar
06. 05. 2026 17.44
Je kje podružnica v SLO
Ici
06. 05. 2026 17.30
Bolje desni ekstremisti, kot bradači kalifata.
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 18.00
ne želi si nacijev. za njih so manj vredni tako se začne
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 18.00
"smo" manj vredni
FRPuma
06. 05. 2026 17.27
Nevem, kako so lahko proti lgbt. To je kot da si proti raku, bolezen pač.
Wolfman
06. 05. 2026 17.19
To bo prave nemce le še bolj spodbudilo.
fljfo
06. 05. 2026 17.16
Kordiševi kolegi...
Cervantes Saavedra
06. 05. 2026 17.58
za fijf: Zdaj si hudo užalil Mahnjeniča. Zakaj zaničuješ njegovo požtvovalno delo!? Pa je lani celo ponosno prinesel v slovenski parlament prevedeni črni Manifest. Skupaj s svojim Ostarelim večnim vodjo skupaj romata na Hrvaško na koncerte črnih srajc. Dobrota je sirota, sramuj se!
biggie33
06. 05. 2026 17.12
AfD ima v Nemčiji že 26% podporo, kar jo uvršča na 1. mesto po vseh zadnjih anketah..
Cervantes Saavedra
06. 05. 2026 18.03
Leta 1933 je bilo podobno.
WHITE BOY
06. 05. 2026 17.08
tole so domoljubi...vodstvo v nemčiji je židovsko...vse jasno
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 17.57
1. Vodstvo ni židovsko ampak germasko. 2. če si končal dva odmora osnovne šole, veš kaj so brko in kot jih ti imenuješ "domoljubi" počeli v SI in EU od leta 1940-45 3. Nemci nočejo niti slišati za njih
Cervantes Saavedra
06. 05. 2026 18.06
Tole so komunajzarji. Radi bi se povezali s Putinom, torej niso domoljubi. Vodstvo v Nemčiji je socialistično.
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 18.08
whity za njih si samo nižja rasa, očeš jih na vratih. vprašaj svojo babico kaj se je dogajalo Antifa nima veze s komunizmom. Pri svojih letih bi to moral vedeti
the kop
06. 05. 2026 16.59
Ko pa antifa razbija je pa vse ok?! še večji huligani in nestržpneži kot tile klovni!!
Rudar
06. 05. 2026 17.08
Oboji so klovni.
WHITE BOY
06. 05. 2026 17.23
klovni so ljudje v 21 st ki vrjamejo v komunizem ....ostalo je samo prepovedano
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 18.11
belček, antifa nima veze s komunizmom. To je bil upor celotne EU proti nacifašizmu. iti tega ne razumeš - folk se ti pa smeje ko bere tvoje "komentarje"
ActiveS
06. 05. 2026 16.57
Ni nacizma v EU, neeeeeee, sploh ne...
WHITE BOY
06. 05. 2026 17.08
premalo res
CRF4
06. 05. 2026 17.26
V EU se ga preganja....v Rusiji ne.
Mr Nobady
06. 05. 2026 16.56
Samo še en tip z brki se mora od nekod pojaviti in bo še eno veselje..
lokson
06. 05. 2026 16.54
Ne ga srat a res!! Da pa so levičarji skupaj z antifo demolirali pol Francije, pa ni problem. Jojjj.
WHITE BOY
06. 05. 2026 17.09
v imenu svobode so z dhrekom risal grafite ....kdor zagovarja antifo nima 100 pik
Roadkill
06. 05. 2026 16.45
Sami intelektualci
Observatore kita
06. 05. 2026 16.44
Patrioti
Watch-Man X
06. 05. 2026 16.37
💖
