Nemška policija izvedla racije v prostorih mladih neonacistov

"Nekateri obtoženi naj bi napadali pripadnike leve scene ali ljudi, za katere so menili, da so pedofili. V vsakem primeru je več napadalcev preteplo žrtve, ki so utrpele hujše poškodbe," so sporočili tožilci.

Osumljenci naj bi pripadali dvema skupinama, Jung Stark (JS) oziroma Mladi in močni ter Deutsche Jugend Voran (DJV), kar pomeni Nemška mladina naprej, poroča BBC. V racijah, ki so potekale v kar 12 zveznih deželah, predvsem na vzhodu in jugu Nemčije, vključno z Bavarsko, Berlinom, Brandenburgom in Saško, ni bilo nobenih aretacij. Sodelovalo je kar 600 policistov.

Po navedbah oblasti naj bi člani skupin na svojih srečanjih pozivali "k nasilnim dejanjem proti političnim nasprotnikom in domnevnim pedofilom".

V Nemčiji sicer že dalj časa vlada velika zaskrbljenost, da se vse več mladih vključuje v skrajno desničarske aktivnosti, usmerjene tako proti predstavnikom levičarskih skupin kot proti skupnosti LGBT. Že skupini JS in DJV delujta precej odkrito, tako na družbenih omrežjih kot na Telegramu. Lani je bil eden od vodij skupine DJV obsojen na več kot tri leta zapora po nizu nasilnih napadov na politične nasprotnike v Berlinu. Kriv je bil brutalnega pretepanja več oseb, ki so nosile simbole, povezane s politično levico.

Jakob Guhl z Inštituta za strateški dialog pravi, da je veliko tistih, ki se pridružijo JS in DJV, "zelo mladih", v najstniških letih ali zgodnjih dvajsetih. Skupini sta po njegovih besedah "izrecno militantni in ne skrivata svojega delovanja".

Guhl je za BBC povedal, da sta skupini JS in DJV v nasprotju z bolj uveljavljenimi skrajno desnimi gibanji, kot sta AfD in identitarci, ki nagovarjajo "širše občinstvo", bolj osredotočeni na borilne veščine, udeležbo na protestih in pretepanje ljudi, ki jih vidijo kot svoje sovražnike.