Nemška policija izvedla več racij glede povezav s Hamasom

"Še naprej dosledno ukrepamo proti radikalnim islamistom," je v izjavi dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser in dodala, da so s prepovedjo Hamasa in Samidouna "poslali jasen signal, da ne bodo dopuščali poveličevanja ali podpiranja barbarskega terorja Hamasa proti Izraelu".

Hamas in Samidoun so nemške oblasti prepovedale v začetku meseca. Po besedah Faeser Samidoun, ki se zavzema za palestinske zapornike, "kot mednarodna mreža širi protiizraelsko in protijudovsko propagando pod krinko solidarnostne organizacije za zapornike v različnih državah".

Prepoved oblastem omogoča zaseg premoženja obeh skupin. Obenem jima je onemogočena prisotnost na spletu in družbenih omrežjih, je pojasnilo notranje ministrstvo v Berlinu. Dodalo je, da vsakdo, ki še naprej deluje v okviru teh skupin, izvaja kaznivo dejanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Berlinu je v racijah sodelovalo več kot 300 policistov. Sedem od 11 nepremičnin, zlasti domov podpornikov, so tam preiskali v povezavi s Hamasom, štiri pa v povezavi s Samidounom. Po uradnih podatkih je v Nemčiji okoli 450 članov Hamasa. Ti doslej sicer niso izvajali nasilnih dejanj, vendar pa so poskušali zbirati sredstva za skupino in "vplivati na družbeni in politični diskurz v Nemčiji", je še sporočilo notranje ministrstvo.