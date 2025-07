Nemška policija preprečila teroristični napad, aretirali moškega iz BiH

Nemško državno tožilstvo v Düsseldorfu je za moškega pridobilo nalog za prijetje. Policisti so pred tem opravili preiskave, da bi preprečili domnevno načrtovanje in izvedbo skrajno islamistično motiviranega terorističnega napada.

Pripadniki specialne enote nemške policije so zaradi suma načrtovanja terorističnega napada v zgodnjih jutranjih urah vdrli v stanovanjsko stavbo v Essnu in aretirali 27-letnega moškega bosanskega porekla. Po uradnih podatkih policije je akcija del širše preiskave financiranja terorizma in organiziranih goljufij, ki poteka že več tednov, poroča nemški Bild.

Preiskovalci, pripadniki državne varnostne službe in člani njihove mobilne enote so osumljenca opazovali in spremljali že dalj časa ter danes zjutraj s pomočjo specialnih sil in dodatnih policijskih enot izvedli preiskave v Essnu, Dortmundu, Düsseldorfu in Soestu. V obsežni operaciji so skupno doslej preiskali šest stanovanj, pri čemer so zasegli elektronske naprave in druge nosilce podatkov, na katerih bi lahko bile pomembne informacije za preiskavo. Vanjo je vključen tudi zvezni urad za varnost, ki je policiji vnaprej posredoval informacije o morebitnih članih skrajno islamistične mreže.