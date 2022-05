Nemška policija pridržala dijaka in verjetno 'preprečila nočno moro'

Notranji minister nemške zvezne države Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul je dejal, da so pri raciji, ki so jo izvedli na domu osumljenca v mestu Essen, poleg materialov za izdelavo bombe in ostalih eksplozivnih sredstev našli tudi ekstremistične zapise skrajno desne narave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno poteka zaslišanje pridržanega, prav tako pa je bila sprožena teroristična preiskava, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi iz pisarne tožilca, navaja dpa.

Reul je za najdeni material dejal, da se ga lahko interpretira kot "nujen klic na pomoč obupanega mladega moškega z hudimi psihološkimi težavami in samomorilskimi mislimi". Policija je verjetno "preprečila nočno moro", je še dodal.