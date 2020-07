Nemška policija prijela 'Ramba iz Schwarzwalda'

Spomnimo, incident se je zgodil, ko je policija moškega poskušala legitimirati na obrobju gozda. 31-letni brezdomec Yves Rausch je najprej sodeloval v postopku, nato pa nenadoma v policiste usmeril orožje. Ti so morali položiti svoje orožje na tla, moški pa je nato pobegnil v gozd.

Policisti so področje okrog Oppenaua preiskovali kar šest dni, postavili so več zased, skrbno pa so tudi nadzorovali vse ceste in poti, ki peljejo v mesto in iz njega. Pri iskanju so jim pomagali tudi helikopterji in policijski psi. Kot poročaGuardian, so neuspešno preiskali več zapuščenih stavb, bunkerjev in jam.