Nemška policija razbila pedofilski obroč na darknetu s 400.000 člani

Ugotovili so, da je bil eden od uporabnikov nemški državljan, ki mu je bila odvzeta prostost zaradi suma zlorabe lastnega otroka. "Otroka je nameraval tudi ponuditi drugim," so sporočili s policije. Oblasti ocenjujejo, da je na stotine uporabnikov obiskalo nezakonito spletno stran, ki je temeljila na anonimni programski opremi Tor. Na platformi so zaznali približno 200.000 nezakonitih vpisov otroške pornografije. Omrežje naj bi sicer po poročanju AFP imelo okrog 400.000 članov oz. uporabnikov.

Oblasti so med preiskavo odkrile, da je platformo v najem oddajal internetni ponudnik s sedežem v Dubaju, nezakonite datoteke pa so se nahajale na nizozemskem strežniku. Ob tem niso pojasnili, ali je v postopku tudi lastnik strežnika.

Policija in tožilci v Rostocku so pohvalili "izjemno dobro sodelovanje" z nizozemskimi kolegi, ki jim je omogočilo, da so natančno določili lokacijo strežnika in ga zasegli.

Nemško policijo je na obstoj otroškega pornografskega obroča prvič opozoril anonimni namig decembra 2017. Žvižgač je uporabil policijsko spletno mesto "Netzverweis.de", ki se osredotoča na otroško pornografijo, kibernetski kriminal in ekstremizem.