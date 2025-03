Nemška policija ubila 26-letnika, ki je grozil z nožem

Po podatkih policijske postaje Magdeburg je policijska akcija potekala zgodaj zjutraj v mestu v okrožju Salzland, v nemški zvezni državi Saška-Anhalt. Okoli 4.30 naj bi v stanovanjski hiši v Schönebecku prišlo do prepira med dvema moškima.

Med policijsko akcijo so policisti streljali na domnevnega storilca. Poškodovanega so ga nato nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi ran umrl.

Kot poroča portal tag24.de , so skušali policisti na kraju dogodka umiriti nevarno situacijo, a so tudi sami postali tarče. Alarmirana je bila tudi posebna enota državne kriminalistične policije.

Kot poudarja fr.de, sme sicer strelno orožje uporabiti le v izjemnih okoliščinah. Streljanje je dovoljeno, ko obstaja nevarnost za življenje in telo policistov ali navzočih ali za preprečevanje resnih kaznivih dejanj, kot so atentati, zajetje talcev ali strelski pohodi. Streljanje mora biti tudi "zadnja možnost" policistov. Pravno podlago zagotavljajo policijski in regulativni zakoni zveznih držav.