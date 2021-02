Nemška policija v povezavi z bombnim napadom aretirala upokojenca

"Policija specialnih sil je moškega aretirala na njegovem domu. Moški se ni upiral," so sporočili s heidelberške policije in tožilstva. Osumljenec, 66-letni moški, ki živi v Ulmu in je zdaj v priporu, policiji prej ni bil poznan. Prav tako še ni podal izjave o primeru. "Preiskovalci trenutno menijo, da je malo verjetno, da je osumljenec poslal vse sumljive pisemske bombe," je dejala policija.

Kot smo že poročali, so v sredo tri osebe odpeljali v bolnišnico, ko je na nemškem sedežu diskontnega supermarketa Lidl eksplodirala pisemska bomba. Iz upravne stavbe na sedežu podjetja v Neckarsulmu v zahodni Nemčiji so evakuirali približno 100 ljudi.

O podobni eksploziji so poročali tudi v bližnjem Eppelheimu v podjetju Wild pijače, katerega izdelki vključujejo blagovno znamko Capri-Sun. Oblasti so tudi potrdile, da so v sredo zvečer v centru za razdeljevanje paketov na münchenskem letališču odkrile in razorožile eksploziv. Paket, ki je bil naslovljen na bavarsko podjetje za otroško hrano Hipp, je bil tretji tak napad v le nekaj dneh.