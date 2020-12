Nemška policija zaradi kršenja ukrepov prekinila svingersko zabavo

V soboto zvečer je policija v Karlsruheju posredovala v hotelu, ki je bil za namen zabave spremenjen v svingerski klub. Zasačili so okoli 40 "zelo pomanjkljivo oblečenih"moških in žensk, starih od okoli 20 pa do okoli 50 let.

Udeleženci niso nosili zaščitnih mask in ohranjali ustrezne medsebojne razdalje, je še navedla policija. Po prihodu policistov so se morali obleči, povedati svoje podatke in zapustiti hotel.

Policija je proti udeležencem zabave, za katero so morali odšteti sto evrov, uvedla preiskavo.

O podobni zabavi, ki so jo prekinili zaradi kršenja protikoronskih pravil, so nedavno poročali tudi iz belgijske prestolnice Bruselj. Te orgije, kot so jo poimenovali belgijski mediji, so se med drugim udeležili evroposlanec iz vrst madžarskega Fidesza Jozsef Szajer in več diplomatov.