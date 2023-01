Nemška policija zavrnila očitke, da je bilo pridržanje Grete zaigrano

V vasi Lützerath na zahodu Nemčije, kjer so podnebni aktivisti protestirali zaradi širitve tamkajšnjega premogovnika, se je znašla tudi najbolj znana aktivistka Greta Thunberg. Družbena omrežja so preplavili video posnetki, ki kažejo, kako jo policisti aretirajo in odvlečejo stran, pojavile pa so se obtožbe, da je bilo celotno pridržanje zaigrano.

Najbolj znana okoljska aktivistka Greta Thunberg se je pridružila aktivistom v vasici Lützerath, ki so več dni protestirali proti širjenju premogovnika. Prišlo je tudi do nasilja med policijo in protestniki, video posnetki, ki so preplavili družbena omrežja, pa kažejo Greto, obkoljeno z dvema policistoma. Na nekaterih posnetkih je videti Greto, ki ima na obrazu rahel nasmešek, zaradi katerega so določeni uporabniki družbenih omrežjih prepričani, da je njeno pridržanje lažno in uprizorjeno ter da so drugi podnebni aktivisti le igralci, nastavljeni pred kamerami.

Komentatorji namreč pišejo, da policisti, ki stojijo ob Greti in jo držijo za roke, dajejo občutek, kot da pozirajo fotografom. Zato so sklepali, da gre v bistvu za predstavo, del propagande ali celo poskusa policije, da Greto osramotijo. Na komentarje se je odzvala policija in ostro zanikala obtožbe. Notranje ministrstvo zahodne dežele Severnega Porenja-Vestfalije je za BBC pojasnilo, da so policisti ob Greti stali in čakali iz logističnih razlogov. "Morali so počakati nekaj minut, preden so jo lahko pripeljali do policijskega avtomobila," je dejal tiskovni predstavnik policije in dodal, da so situacijo izkoristili tisti s političnimi motivi.

Oglasil se je tudi Christian Wernicke, nemški novinar, ki je poročal s protesta, in pojasnil, da so policisti zgolj preverjali identitete protestnikov ter potrdil zgodbo notranjega ministrstva, da so čakali na policijski avtomobil. "Moj vtis je bil, da je vladala zmeda. Greta ni bila prva protestnica, ki so jo odpeljali," je dodal Wernicke. "Videl sem različne odzive na video posnetek. Nekateri pravijo, da je posnetek videti, kot da jo policija nastavlja, da bi jo osramotila, drugi pa, da je vse skupaj del neke propagande." Ljudje si posnetek razlagajo po svoje in ga uporabljajo za svoje namene, je dodal.