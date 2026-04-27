Nemška politika želi omejiti bruseljsko birokracijo, pristojnosti in kadre

Poleg tega konservativci predlagajo bolj restriktivno razlago pristojnosti evropskih institucij in celo zmanjšanje števila zaposlenih v evropskih organih.

Med najbolj izpostavljenimi predlogi je vzpostavitev nadzornega organa, ki bi imel celo pravico veta na novo zakonodajo Evropske komisije. Tak organ bi lahko nastal kot nova institucija na ravni EU ali pa z razširitvijo pristojnosti obstoječega nadzornega telesa za regulacijo. Takšna sprememba pa bi skoraj zagotovo zahtevala tudi spremembo evropskih pogodb.

Dokument z naslovom "agenda za trajnostno zmanjšanje birokracije na ravni EU" vsebuje 27 konkretnih zahtev, usmerjenih neposredno na Komisijo, piše Politico.

Von der Leynovo naj bi na tokratnem srečanju konservativnega bloka nemškega kanclerja Friedricha Merza v Berlinu čakale bistveno ostrejše zahteve kot doslej. Po informacijah iz političnih krogov želijo poslanci pospešiti rezanje, po njihovem mnenju, pretirane birokracije, ki obremenjuje nemško gospodarstvo.

Še nedavno so bili odnosi med von der Leynovo in nemško krščanskodemokratsko unijo precej usklajeni – zlasti pri vprašanjih konkurenčnosti in zmanjševanja regulacije. A zadnji pritiski iz Berlina kažejo, da tudi zavezniki izgubljajo potrpljenje nad, kot pravijo, prepočasnim tempom reform.

Pritisk prihaja v času, ko se Merz sooča z vse večjimi težavami pri izpolnjevanju volilnih obljub o oživitvi nemškega gospodarstva. Vlada je prejšnji teden že prepolovila napoved gospodarske rasti za leto 2026, dodatno breme pa predstavlja tudi negotovost, povezana z vojno v Iranu.

Ker kancler zaradi koalicije s socialdemokrati težko izvede obsežne reforme doma, vse pogosteje kritiko usmerja proti Bruslju. "Ta stroj Evropske komisije preprosto deluje naprej in naprej," je Merz dejal na enem izmed poslovnih dogodkov. "Če povem slikovito – v ta stroj moramo vreči ključ, da se ustavi."

V zgodnejši različici strategije so konservativci šli še dlje – predlagali so, da bi države članice pogojevale svoje proračunske prispevke z uspešnostjo Komisije pri zmanjševanju regulacije. Ta predlog so kasneje umaknili, najverjetneje zaradi njegove radikalnosti.

Evropska komisija medtem trdi, da že dela v smeri zmanjševanja birokracije, predvsem s svežnji ukrepov za poenostavitev zakonodaje, zlasti v okviru zelenega prehoda. A v Berlinu ocenjujejo, da so ti ukrepi nezadostni – tako po obsegu kot po hitrosti.

Von der Leynova je že februarja zavrnila del kritik in opozorila, da težava ni le v Bruslju, temveč tudi na ravni držav članic. Po njenih besedah številne države uvajajo dodatne nacionalne zahteve, ki še dodatno otežujejo poslovanje in ustvarjajo nove ovire na enotnem trgu.

A nemški konservativci vztrajajo: če Bruselj ne bo ukrepal hitreje, bodo pripravljeni poseči tudi v samo strukturo evropskih institucij.