Tujina

Nemška politika želi omejiti bruseljsko birokracijo, pristojnosti in kadre

Berlin, 27. 04. 2026 15.58 pred 27 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Ursula von der Leyen in Friedrich Merz

V Berlinu se zaostruje politični pritisk na vrh Evropske komisije. Nemški konservativci se pripravljajo na soočenje s predsednico Ursulo von der Leyen. Zahtevajo, da zmanjša regulacijo in vpliv Bruslja ali pa se sooči z novim poskusom omejevanja pristojnosti Komisije.

Von der Leynovo naj bi na tokratnem srečanju konservativnega bloka nemškega kanclerja Friedricha Merza v Berlinu čakale bistveno ostrejše zahteve kot doslej. Po informacijah iz političnih krogov želijo poslanci pospešiti rezanje, po njihovem mnenju, pretirane birokracije, ki obremenjuje nemško gospodarstvo.

Dokument z naslovom "agenda za trajnostno zmanjšanje birokracije na ravni EU" vsebuje 27 konkretnih zahtev, usmerjenih neposredno na Komisijo, piše Politico.

Med najbolj izpostavljenimi predlogi je vzpostavitev nadzornega organa, ki bi imel celo pravico veta na novo zakonodajo Evropske komisije. Tak organ bi lahko nastal kot nova institucija na ravni EU ali pa z razširitvijo pristojnosti obstoječega nadzornega telesa za regulacijo. Takšna sprememba pa bi skoraj zagotovo zahtevala tudi spremembo evropskih pogodb.

Poleg tega konservativci predlagajo bolj restriktivno razlago pristojnosti evropskih institucij in celo zmanjšanje števila zaposlenih v evropskih organih.

Friedrich Merz
Še nedavno so bili odnosi med von der Leynovo in nemško krščanskodemokratsko unijo precej usklajeni – zlasti pri vprašanjih konkurenčnosti in zmanjševanja regulacije. A zadnji pritiski iz Berlina kažejo, da tudi zavezniki izgubljajo potrpljenje nad, kot pravijo, prepočasnim tempom reform.

Pritisk prihaja v času, ko se Merz sooča z vse večjimi težavami pri izpolnjevanju volilnih obljub o oživitvi nemškega gospodarstva. Vlada je prejšnji teden že prepolovila napoved gospodarske rasti za leto 2026, dodatno breme pa predstavlja tudi negotovost, povezana z vojno v Iranu.

Ker kancler zaradi koalicije s socialdemokrati težko izvede obsežne reforme doma, vse pogosteje kritiko usmerja proti Bruslju. "Ta stroj Evropske komisije preprosto deluje naprej in naprej," je Merz dejal na enem izmed poslovnih dogodkov. "Če povem slikovito – v ta stroj moramo vreči ključ, da se ustavi."

V zgodnejši različici strategije so konservativci šli še dlje – predlagali so, da bi države članice pogojevale svoje proračunske prispevke z uspešnostjo Komisije pri zmanjševanju regulacije. Ta predlog so kasneje umaknili, najverjetneje zaradi njegove radikalnosti.

Evropska komisija medtem trdi, da že dela v smeri zmanjševanja birokracije, predvsem s svežnji ukrepov za poenostavitev zakonodaje, zlasti v okviru zelenega prehoda. A v Berlinu ocenjujejo, da so ti ukrepi nezadostni – tako po obsegu kot po hitrosti.

Von der Leynova je že februarja zavrnila del kritik in opozorila, da težava ni le v Bruslju, temveč tudi na ravni držav članic. Po njenih besedah številne države uvajajo dodatne nacionalne zahteve, ki še dodatno otežujejo poslovanje in ustvarjajo nove ovire na enotnem trgu.

A nemški konservativci vztrajajo: če Bruselj ne bo ukrepal hitreje, bodo pripravljeni poseči tudi v samo strukturo evropskih institucij.

bruselj pritisk merz von der leyen

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
27. 04. 2026 16.31
Oni bi rezali birokracijo, pristojnosti pa ne? Njih je treba svesti na raven forumskih adminov. Zlorabijo oblast.
natmat
27. 04. 2026 16.30
Za temi ne bo vohunila črna kocka....???
myomy
27. 04. 2026 16.26
Ursula zagovarja holokavs.
Rudar
27. 04. 2026 16.30
Bolj tvoji vzorniki, kot Ursula.
0523
27. 04. 2026 16.25
Končno pozitivni premik.
VoxP
27. 04. 2026 16.23
kaj vonderlajdrica in tista kalah ki nonstop skače po stolu ko se prične beseda osebe na p boš kaj nasprotovala judistički klavnici. aja vse bolj postaja jasno da ko nekaj negativno rečeš ni takoj holo - kaust
