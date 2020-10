Nemška restavracija z inovativnim načinom nad širjenje virusa

Če Češka in Nizozemska zapirata lokale, Italija, Hrvaška in Nemčija pa omejujejo njihov delovni čas, je lastnica ene od restavracij v nemškem Hesseju polna domislic pred prihajajočo zimo. Njen odgovor na omejevanje druženja in večje tveganje za prenos okužb v notranjih prostorih so prozorne kabine, ki delujejo kot topla greda. Da bi čim več časa lahko preživeli na zraku, gostinci razmišljajo o različnih načinih, kako bi njihove goste čim manj zeblo.