Nemška RTL poroča o divjih zabavah v Zrćah, Hrvatje jezni: To je navadna laž!

Nemška televizija RTL je objavila prispevek, v katerem je močno kritizirala dogajanje pri naših južnih sosedih. Ostro so obsodili divje zabave, ki naj bi se odvijale na znameniti plaži Zrće na otoku Pag:"Dolge vrste pred klubi, na stotine ljudi na ozkem plesišču, zabave na ladjah, polne do roba, spominjajo na čas pred koronavirusom, a gre za trenutno realno situacijo na Hrvaškem." In še: "Varnostna razdalja, nošenje mask in higiena so tukaj preteklost, čeprav število okuženih na Hrvaškem raste."

Njihova novinarka Madeline Zilch, ki se trenutno nahaja v Novalji, je povedala, da nihče ne spoštuje odloka o nošenju mask. "V vseh restavracijah in barih, v katerih sem bila do sedaj, maske nosijo na bradi ali še nižje," je izpostavila Zilchova in dodala, da jo je obnašanje Hrvatov "resnično šokiralo".

"Kakšni polni klubi, kakšne dolge vrste?!"

Po objavi prispevka so v zrak skočile lokalne oblasti in hrvaški gostinci, ki imajo lokale na znameniti paški plaži. "To je navadna laž!" navedbe iz posnetka komentirajo jezni Hrvati.

"Kakšni polni klubi, kakšne dolge vrste?! Če se jih na celi plaži zvečer nabere 50 ali 100, pa še to sem veliko rekel," je zaSlobodno Dalmacijo povedal Šime Oštarić, eden od lastnikov lokalov."Odprli smo le en svoj objekt in veste, kakšen je bil promet?! 2000 kun (265 evrov, op. a). To je prava resnica o tem, kaj se letos dogaja v Zrćah!"

Podobno je komentiral župan Novalje Ante Dabo, ki je konec junija izdal poseben odlok, da so vsi festivali in zabave v klubih na območju njegove občine prepovedana.

"Zrće so prazne, tam ni nikogar. To je očitno plačan oglas, s katerim konkurenca želi Hrvaško prikazati v slabi luči," je prepričan Dabo. "Člani civilne zaščite in policija so redno na plaži Zrće in preverjajo, kaj se tam dogaja. Zagotovim vam lahko, da se tam ne odvijajo nikakršne zabave," je dodal.

Kot še poroča Slobodna Dalmacija, je izredno slab turistični obisk v Novalji razviden tudi iz portala eVisitor. "Če sem bolj natančen, v Zrćah ne dosegamo niti pet odstotkov lanskega prometa. Že na začetku sezone smo dali jasno vedeti, da si letos zaradi koronavirusa ne moremo privoščiti gostov, ki jih ne bi mogli imeti pod kontrolo. Na celotnem območju Novalje beležimo približno 57 odstotkov lanskega prometa, pa še to zahvaljujoč gostom v zasebnih namestitvah in v vikendih, ki veljajo za mirne goste," je izposatvil Dabo.

Dodal je, da se mu zdi krivično, da bodo ljudje, ki si bodo ogledali posnetek nemške televizije, verjeli navedbam o neodgovornem obnašanju Hrvatov, čeprav to, kot pravi, nima nobene veze z realnostjo.