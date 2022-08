Nemška skladišča plina zapolnjena že prek 80-odstotno

Nemška skladišča plina so bila konec prejšnjega tedna zapolnjena več kot 80-odstotno, kažejo podatki združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). Nemci so si sicer za cilj zastavili, da skladišča do 1. oktobra zapolnijo 85-odstotno, do 1. novembra pa 95-odstotno.

Nemčija je pri zapolnjevanju skladišč plina hitrejša, kot je načrtovala. V torek, za katerega so na voljo zadnji podatki, so bila njena skladišča zapolnjena 81,07-odstotno. Cilj 75-odstotne zapolnjenosti do 1. septembra je država dosegla tri tedne predčasno. Četudi bo država dosegla zastavljene cilje, pa bodo med njenimi regijami velike razlike, je poudaril izvršni direktor prodajnega vozlišča THE Torsten Frank.

icon-expand Oskrba s plinom v Nemčiji FOTO: Adobe Stock

"Do novembra bomo lahko skladišča zapolnili 95-odstotno, a ne vseh," je ta teden pojasnil za časnik Rheinische Post. V državi tako ne bo splošnega pomanjkanja tega energenta, regionalnih ozkih grl pa ni mogoče izključiti, je dodal. To pa po njegovem prepričanju ne bo prizadelo gospodinjstev. "Beležimo dober napredek pri zalogah in zmanjševanju potrošnje. Prepričan sem, da gospodinjstvom to zimo ne bo treba zmrzovati," je bil optimističen Frank. Po podatkih AGSI se polnijo tudi skladišča v sosednjih državah v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, kjer ima skladiščne zmogljivosti zakupljene slovenski veletrgovec s plinom Geoplin.

V Avstriji so bila skladišča plina v torek zapolnjena 63,4-odstotno, v Italiji 80,11-odstotno, na Hrvaškem pa 71,26-odstotno. V celotni EU so bile skladiščne zmogljivosti v torek v povprečju zapolnjene 78,05-odstotno, s čimer so blizu cilja Evropske komisije, po katerem mora biti zapolnjenost do 1. oktobra 80-odstotna.