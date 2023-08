Nemška starša pozabila sina na hrvaškem počivališču

Hrvaški policisti so prejeli prijavo o izgubljenem nemškem najstniku, ki so ga starši pozabili na počivališču pri Slavonskem Brodu, poroča Dnevnik. hr. 51-letnik, oče pozabljenega najstnika, je vozil avtomobil, v katerem sta bila še mama in starejši brat. Po ugotovitvah policije sta oba spala. Oče je na počivališču izstopil iz vozila in se vrnil v avtomobil, pri čemer ni opazil, da si je noge želel pretegniti tudi njegov 17-letni sin. Ta je v vozilu pozabil mobilni telefon, številk svojih družinskih članov pa ni znal na pamet. Policisti so o tem obvestili patrulje, nazadnje pa so dečka odpeljali na policijsko postajo in prek družbenih omrežij vstopili v stik s člani njegove družine. Uspelo jim je govoriti z očetom, ki je medtem ugotovil, da sina ni v avtomobilu. Družina se je naposled le vrnila po svojega sina.