Zakaj je nemška pohodnica sploh zapustila avto, v katerem je imela vodo in hrano?

Tudi policijska inšpektorica Jessica Securo je ob tem povedala, da je 26-letnica "nekako izgubila nadzor nad vozilom, ki je bilo posledično tehnično neustrezno" . Že v prejšnji izjavi za medije je poudarila, da v uspešnost iskanja nikoli niso podvomili. "Je pa to čista sreča. Teren na tem območju je tudi precej nevaren, če ne veš, kaj počneš ali kam greš, in zelo hitro se lahko izgubiš." Wilga je en dan še ostala pri poškodovanem kombiju, nakar jo je zagrabila panika in odpravila se je iskat pomoč, je razložila policistka. Orientirala se je s pomočjo sonca ter se odpravila proti zahodu. S seboj je imela minimalno zalogo hrane in vode, preživela je tako, da je pila deževnico in vodo iz luž. Na neki točki je poiskala zavetje v jami.

Minuli četrtek so njen kombi znamke Mitsubishi našli zapuščen in ves blaten v Karroun Hillu, približno 150 kilometrov od Beacona. Nemko pa nato naslednje popoldne , približno 24 kilometrov od kraja najdbe vozila, ko je v mimovozečem avtu ustavila domačinko Tanio . Bila je popolnoma izčrpana, dehidrirana in sestradana ter vsa popikana od komarjev.

Obsežna iskalna akcija za pogrešano Nemko je stekla, potem ko so njena družina in prijatelji avstralske oblasti obvestili, da se jim ni javila že vse od 29. junija. Nazadnje so jo videli med obiskom trgovine v Beaconu, majhnem mestu približno 300 kilometrov severovzhodno od Pertha. Policija je s pomočjo prostovoljcev prečesavala negostoljubno območje regije Wheatbelt, aktivirali so tudi zračne sile.

26-letna nemška turistka Carolina Wilga , ki je bila 12 dni pogrešana v zahodnoavstralski divjini, je prvič javno spregovorila o dogajanju v zadnjih dveh tednih. Pravi, da je doživela prometno nesrečo, pri čemer se je udarila v glavo, svoje vozilo pa nato v zmedenem stanju zapustila. "Nekateri se morda sprašujejo, zakaj sem sploh zapustila avto – čeprav sem imela v njem vodo, hrano in oblačila," je včeraj popoldne dejala v izjavi. "Odgovor je: izgubila sem nadzor nad avtomobilom, ki se je nato skotalil navzdol po klancu. V nesreči sem se močno udarila v glavo, nato pa zmedena vozilo zapustila in se izgubila," je pojasnila.

Wilga je ob tem izrazila hvaležnost za podporo. "Prej nisem vedela, kje je v kulturi na drugi strani sveta moje mesto, zdaj pa se počutim kot del nje," je včeraj dejala v izjavi. "Zahodna Avstralija me je naučila, kaj v resnici pomeni biti del prave skupnosti. Tukaj so človečnost, solidarnost in skrb drug za drugega tisto, kar je resnično pomembno – in na koncu to šteje največ." Prepričana je, da je preživela le zaradi neverjetne angažiranosti, pri čemer je posebej izpostavila policijo, nemško veleposlaništvo in zdravstveno osebje, poroča The Guardian.

"Misel na vse ljudi, ki so verjeli vame, me iskali in upali, mi je dajala moč, da sem vztrajala tudi v najtemnejših trenutkih," je povedala. "Moja globoka zahvala gre vsakemu posamezniku, ki je preprosto le mislil name – in seveda moji rešiteljici Tanii. Preprosto sem neizmerno hvaležna, da sem preživela. Hvala Avstralija – neverjetna si."