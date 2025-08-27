Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Od prostovoljcev do obveznega roka? Nemčija sprejema zakon za okrepitev vojske

Berlin, 27. 08. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
44

Nemška vlada je potrdila predlog zakona za uvedbo prostovoljnega služenja vojaškega roka. Predlog med drugim za mlade moške predvideva obvezne zdravstvene preglede in vprašalnik o njihovi zainteresiranosti za služenje. Prav tako pa odpira vrata za ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka.

"Z današnje perspektive sem prepričan, da bomo dosegli potrebne številke, vsaj na začetku," je povedal nemški kancler Friedrich Merz. Prepričan je, da bodo načrti zadostovali za rekrutiranje več deset tisoč vojakov, potrebnih za okrepitev nemške vojske.

Dodal je še, da bo treba glede na razvoj dogodkov preučiti tudi druge ukrepe. Pri tem se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa skliceval na možnost obveznega služenja vojaškega roka, ki jo predvideva vladni načrt, če ne bo mogoče rekrutirati dovolj prostovoljcev.

Friedrich Merz
Friedrich Merz FOTO: Profimedia

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je medtem predlog zakona označil za velik korak naprej, ki bi lahko spremenil miselnost mnogih mladih Nemcev in spodbudil ideal služenja državi. Vojska mora odrasti, je nadaljeval in pri tem opozoril na mednarodne varnostne razmere, zlasti na grožnjo Rusije. Močna vojska je najučinkovitejši način preprečevanja vojn, je dodal.

Predlog zakona uvaja nov prostovoljni program za služenje vojaškega roka, namenjenega mladim. S tem naj bi se v prihodnjih letih okrepilo število rezervistov. V skladu z načrti bi začeli s 15.000 novimi rekruti, uvedli pa bi tudi obvezne zdravstvene preglede in vprašalnike za mlade.

Boris Pistorius
Boris Pistorius FOTO: Profimedia

V skladu s predlogom bi bil namreč od 1. januarja prihodnje leto vsem mladim Nemkam in Nemcem poslan vprašalnik, da se oceni njihovo zanimanje za služenje, vključno z vprašanji o njihovi telesni pripravljenosti, spretnostih in interesih. Medtem ko bo za moške vprašalnik obvezen, bo ta za ženske prostovoljen.

Prav tako bi morali vsi 18-letni moški v Nemčiji od 1. julija 2027 opraviti obvezni zdravstveni pregled, tudi če se ne odločijo za prostovoljno služenje roka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakonodajo bodo sedaj poslali v nemški parlament (Bundestag), kjer bo verjetno predmet ostrih razprav in morebitnih sprememb. Merzovi strankarski kolegi iz vrst krščanskih demokratov (CDU) se sicer zavzemajo za uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Temu pa nasprotujejo koalicijski partnerji socialdemokrati (SPD), poroča tiskovna agencija Reuters.

Nemški vojaki
Nemški vojaki FOTO: Profimedia

 Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji ukinili pred 14 leti. Trenutno ima Nemčija okoli 182.000 vojakov in 49.000 rezervistov, Pistorius pa si prizadeva za vsaj 260.000 vojakov in skupno 200.000 operativnih rezervistov, še poroča AFP.

Vlada je danes prav tako odobrila ustanovitev novega sveta za nacionalno varnost in ukrepe za boljšo zaščito oboroženih sil pred kibernetskimi napadi, sabotažami in drugimi grožnjami.

Nemčija vojaški rok prostovoljno služenje obramba
Naslednji članek

V streljanju na katoliški šoli umrle tri osebe

Naslednji članek

Avstralska policija še vedno išče oboroženega moškega, ki je ubil dva policista

SORODNI ČLANKI

V Nemčiji ponovno služenje vojaškega roka?

Bodo v Srbiji uvedli obvezno služenje vojaškega roka?

'Kdor ne bo nosil puške, bo v roke prijel grablje in motiko'

Bo Danska obvezno služenje vojaškega roka uvedla tudi za ženske?

Na Hrvaškem načrtujejo ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V
27. 08. 2025 19.27
+0
Kakšna nemčija, brez poceni energentov lahko samo še bankrotirajo...
ODGOVORI
1 1
Five -O
27. 08. 2025 19.26
+1
Naši fantki pa obvladajo samo telefone
ODGOVORI
2 1
marre
27. 08. 2025 19.25
-1
Nekaj podobnega bomo morali narediti tudi v Sloveniji.. Naj pa se ta vojaški rok šteje tako v delovno dobo po ključu 6 mesecev služenja je 1 leto delovne dobe in iz finančnega vidika mora biti ustrezna kompenzacija. Je kar nekaj mladih ljudi, kateri bi si želeli služiti v Slovenski vojski, o tem ne dvomim..
ODGOVORI
1 2
UnknownIdentity
27. 08. 2025 19.24
+1
Zgodovina se ponavlja. To so volili to majo.. Tako kot mi
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
27. 08. 2025 19.22
-1
Nemci znajo dvoje: naredit avto in skuhat vojno!
ODGOVORI
1 2
BBcc
27. 08. 2025 19.25
Rusi znajo skuhati vojno in ne naredit avtomobila.
ODGOVORI
0 0
Z O V
27. 08. 2025 19.26
+1
Tudi avto ne znajo delat, včasih so delali dobre podmornice 80 let nazaj...
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
27. 08. 2025 19.21
+0
Zdej imajo Kirurgov, Astrofizikov, Inžinirjev, UMETNIKOV , kulturnikov....na tisoče samo v vojsko naj jih pokličejo pa jih ne bodo več našli.
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
27. 08. 2025 19.23
Pa našo Ta njo Fajon Goloba, Musarco naj mobilizirajo..ko se tako rada cufa takoj v prvo linijo..naj Musolini udari po RUSIH.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 08. 2025 19.11
+4
A bojo uvožene inženirje, filozofe in zdravnike mobilizirali za kanonfuter?
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
27. 08. 2025 19.09
+5
Nemci spet na pohodu
ODGOVORI
5 0
Blue Dream
27. 08. 2025 19.09
-1
doug so zdržal pa to
ODGOVORI
0 1
BBcc
27. 08. 2025 19.23
+0
Še več bi zdržali, če ne bi Rusija napadla Ukrajino.
ODGOVORI
1 1
obožeobože
27. 08. 2025 19.03
Na Bile za 3 tedne med 20.1 do 10.2.! Kdor preživi je sposoben za vojsko!
ODGOVORI
0 0
Z O V
27. 08. 2025 19.02
+0
Germany selfdestruction...
ODGOVORI
5 5
marre
27. 08. 2025 19.27
Aha, ko Rusija zapravi 40% proračuna za vojsko in samo za nadomestila in plače zapravi 3% BDP-ja, ko mesecno najame rekrutira 30k ljudi, kateri imajo večjo plačo kot tamkajšni kirurgi, to je nekaj najbolj normalnega in super, ko se ostale države na to odzovejo nastane problem.. Super logično razmišljanje..
ODGOVORI
0 0
Nightrider
27. 08. 2025 19.02
+11
Zanimivo je, da se otroci politikov ne odločajo za vojsko. Prav tako nisem slišal, da bi otrok politika izgubil življenje v vojni.
ODGOVORI
11 0
Zagorac
27. 08. 2025 18.58
+10
Nujno obvezen vojaški rok,da te “influencerje” naučijo reda
ODGOVORI
10 0
Pujček
27. 08. 2025 18.56
-4
Nemci so nagnjeni k samouničenju. Zdaj bi oni popravili napako Goeringa, ki je za Ukrajince rekel, da rajh ne bo hranil nepotrebnih ust. Analize so pokazale, da bi Nemci s njihovo pomočjo zasedli Rusijo. Potomci nacijev, ki so sedaj na oblasti mislijo, da bo sedaj to uspelo..... Mir bo, ko hodo ruski tanki v Berlinu.
ODGOVORI
4 8
dujedrag
27. 08. 2025 18.58
+1
pujček...rusi izumirajo....kak bodo kaki tanki. EU izumira, rusi pa še hitreje....nit delat ne morejo po mestih brez Tađikov, tatarov,,,še ukrije ne morejo 3 leta pa ono, so na meji etnični obstali. ajde pujček ko opevaš rusijo, u rov!! za slavo rusiji!
ODGOVORI
4 3
Pujček
27. 08. 2025 19.04
-4
Ukrajine ne morejo. Seveda si pozabil koliko je Nato orožja, osebja in drugih plačancev. Rusi še zdržijo nekaj let vojne, Eu zagotovo ne. Ne vem pa kdo tebidaje pravico, da me podiš iz Slo. Tej državi sem plačal več davkov, ko boš ti v svojemu življenju zaslužil, podedoval ali dobil socialne pomoči
ODGOVORI
1 5
dujedrag
27. 08. 2025 19.06
+2
ubogi pujček, raje ne bi šel u ukrajino...a psoval pa bo ukrajince. pa grozil bo tudi bratski nemčiji, da jih bodo neki u berlinu pobili. si pa res dno
ODGOVORI
3 1
dujedrag
27. 08. 2025 19.07
+3
ne vem če si plačal več davka...bi reko da ne kot jaz....razen če si milijonar
ODGOVORI
3 0
kapljač1
27. 08. 2025 18.51
-1
Nemčije je Rusija grožnja že dve svetovni vojni , torej svetovno tretjič. Dvakrat so porazno izgubili . Naj bo tretjič ali dovolj vojne ali pa Nemčija tako izgubi vojno da si jo bo enkrat zavedno "odbila, izvila iz glave".
ODGOVORI
6 7
fljfo
27. 08. 2025 18.53
-2
Že, ampak tokrat ima teritorialne apetite Rusija...Zadeva je sedaj obrnjena na glavo
ODGOVORI
4 6
dujedrag
27. 08. 2025 18.56
-1
nemčija je prvo z rusi zmagala, še celo ukrajino so rusi obljubili, samo da jim da švaba mir...drugo pa okej, usi zavezniki skupaj so nekako zmagali....
ODGOVORI
3 4
kapljač1
27. 08. 2025 19.02
+0
Nemčiji (poprava)
ODGOVORI
1 1
sapphireitaly
27. 08. 2025 18.51
+13
Ko ti propade gospodarstvo se gres igrat vojake.
ODGOVORI
14 1
PIKAPOLONICA1994
27. 08. 2025 18.50
+5
Nič jih ne izuči...nič
ODGOVORI
8 3
Rob123
27. 08. 2025 18.49
+4
Ze 3 izvajajo svoje nacisticne podvige!
ODGOVORI
8 4
dujedrag
27. 08. 2025 18.50
+3
neki pa u strah
ODGOVORI
3 0
kor22
27. 08. 2025 18.48
-1
nevem zakaj to more bit debata, uvede se pa konec
ODGOVORI
4 5
c00kies
27. 08. 2025 18.46
+3
Vzpon novega rajha 👏 smo rekli nikoli več, pa? Samo butli rinejo v nov holokavst.
ODGOVORI
7 4
kakorkoliže
27. 08. 2025 18.35
+7
Išče se topovska hrana za vzhodno fronto.
ODGOVORI
10 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163