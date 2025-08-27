Od prostovoljcev do obveznega roka? Nemčija sprejema zakon za okrepitev vojske

Nemška vlada je potrdila predlog zakona za uvedbo prostovoljnega služenja vojaškega roka. Predlog med drugim za mlade moške predvideva obvezne zdravstvene preglede in vprašalnik o njihovi zainteresiranosti za služenje. Prav tako pa odpira vrata za ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka.

"Z današnje perspektive sem prepričan, da bomo dosegli potrebne številke, vsaj na začetku," je povedal nemški kancler Friedrich Merz. Prepričan je, da bodo načrti zadostovali za rekrutiranje več deset tisoč vojakov, potrebnih za okrepitev nemške vojske. Dodal je še, da bo treba glede na razvoj dogodkov preučiti tudi druge ukrepe. Pri tem se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa skliceval na možnost obveznega služenja vojaškega roka, ki jo predvideva vladni načrt, če ne bo mogoče rekrutirati dovolj prostovoljcev.

Friedrich Merz FOTO: Profimedia icon-expand

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je medtem predlog zakona označil za velik korak naprej, ki bi lahko spremenil miselnost mnogih mladih Nemcev in spodbudil ideal služenja državi. Vojska mora odrasti, je nadaljeval in pri tem opozoril na mednarodne varnostne razmere, zlasti na grožnjo Rusije. Močna vojska je najučinkovitejši način preprečevanja vojn, je dodal. Predlog zakona uvaja nov prostovoljni program za služenje vojaškega roka, namenjenega mladim. S tem naj bi se v prihodnjih letih okrepilo število rezervistov. V skladu z načrti bi začeli s 15.000 novimi rekruti, uvedli pa bi tudi obvezne zdravstvene preglede in vprašalnike za mlade.

Boris Pistorius FOTO: Profimedia icon-expand

V skladu s predlogom bi bil namreč od 1. januarja prihodnje leto vsem mladim Nemkam in Nemcem poslan vprašalnik, da se oceni njihovo zanimanje za služenje, vključno z vprašanji o njihovi telesni pripravljenosti, spretnostih in interesih. Medtem ko bo za moške vprašalnik obvezen, bo ta za ženske prostovoljen. Prav tako bi morali vsi 18-letni moški v Nemčiji od 1. julija 2027 opraviti obvezni zdravstveni pregled, tudi če se ne odločijo za prostovoljno služenje roka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zakonodajo bodo sedaj poslali v nemški parlament (Bundestag), kjer bo verjetno predmet ostrih razprav in morebitnih sprememb. Merzovi strankarski kolegi iz vrst krščanskih demokratov (CDU) se sicer zavzemajo za uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Temu pa nasprotujejo koalicijski partnerji socialdemokrati (SPD), poroča tiskovna agencija Reuters.

Nemški vojaki FOTO: Profimedia icon-expand