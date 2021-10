Nemška vlada poziva Hrvaško k hitri razjasnitvi nasilnega vračanja migrantov

Nemška vlada se je odzvala na poročila in posnetke policijskega nasilja nad migranti na hrvaški zunanji meji Evropske unije. Gre za nezakonito nasilno vračanje ilegalnih migrantov iz Hrvaške v BiH. V Berlinu so poudarili, da so zelo zaskrbljeni, in Zagreb pozvali, naj hitro in celovito razjasni zadevo.

"Zlorabe beguncev in migrantov s strani varuhov meje so nesprejemljive. Vsako varovanje meje mora vedno biti v skladu s humanitarnimi standardi ter pravnimi in evropskimi določili ter temeljnimi evropskimi vrednotami," je dejal neimenovani tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva. PREBERI ŠE Pretresljiv posnetek: zamaskirani moški v uniformah pretepali migrante Dodal je, da nemška vlada tudi pozdravlja, da je pojasnila zahtevala tudi Evropska komisija, ki ima pri tem polno podporo nemške vlade. PREBERI ŠE Trojica suspendirana, vodstvo hrvaške policije vidi 'individualne prekrške' Več evropskih medijev je prejšnji teden objavilo posnetke, na katerih je videti moške z zakritimi obrazi, ki s palicami preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v BiH. Na Hrvaškem so zaradi nasilja nad migranti suspendirali tri pripadnike posebnih policijskih enot, ki so jih prepoznali na posnetkih.