Nemška vojska zavrnila nemške oklepnike in sklenila posel s Patrio

Kot finsko podjetje navaja v predstavitvi najmodernejšega bojnega vozila, je nova različica je zasnovana tako, da oboroženim silam zagotovi večjo ognjeno moč, mobilnost in zaščito. "Vozilo odlikuje visoka hitrost streljanja, neposredne in posredne strelne zmogljivosti ter sposobnost streljanja med premikanjem. 120-milimetrski minometni sistem NEMO s kupolo lahko izstreli do 10 nabojev na minuto z zmožnostjo simultanega izstreljevanja nabojev, kjer lahko do pet nabojev hkrati zadane tarčo." Sistem ponuja tudi večji doseg, saj lahko strelja na tarče v oddaljenosti do 10 kilometrov, kar vozilu in posadki omogoča večjo varnost in zaščito pred protinapadi.