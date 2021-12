Nemška zunanja ministrica: V Evropi ne sme priti do premikanja meja

Zunanji ministri sedmih gospodarsko najrazvitejših držav so na srečanju v Liverpoolu dosegli skupno stališče do Rusije, Kitajske in Irana. Vsebovalo naj bi jasen poziv k zagotavljanju svobode in demokracije in nasprotovanje morebitnemu premikanju meja v Evropi, je dejala zunanja ministrica prihodnje predsedujoče G7 Nemčije, Annalena Baerbock.

Ministrica Annalena Baerbock iz vrst Zelenih, za katero je to prvi nastop na velikem mednarodnem prizorišču po nastopu nove vlade v Berlinu sredi tega tedna, je v soboto zvečer po pogovorih v Liverpoolu poudarila, da G7 ni skupina, ki "dela proti komu, ampak ki se za nekaj zavzema". Nemčija ob koncu leta od Velike Britanije prevzema predsedovanje G7, v kateri so poleg teh dveh držav še ZDA, Francija, Italija, Japonska in Kanada. Spričo zaostrovanja razmer na meji med Ukrajino in Rusijo je Baerbockova dejala, da v skupini vlada enotno mnenje, da v Evropi ne sme priti do premikanja meja. Jasno skupno stališče je, da bi "prestop te meje imel ogromne politične in gospodarske posledice", je dodala. Iz Liverpoola, kjer se bo danes sklenilo srečanje zunanjih ministrov G7, želijo po njenih besedah poslati sporočilo, "da se jasno zavzemamo za multilateralizem in predvsem mednarodno pravo". Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto na novinarsko vprašanje v Wilmingtonu v ZDA ponovil svoja opozorila izpred nekaj dni, da če bo Rusija vkorakala v Ukrajino, bodo posledice za rusko gospodarstvo "uničujoče". Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je udeležbo na vrhu G7 izkoristil za pogovore s kolegi o tem vprašanju. Iz Washingtona so ob tem sporočili, da bodo v ponedeljek na pogovore v Kijev in Moskvo poslali svojo diplomatko Karen Donfried, ki bo zatem o rezultatih pogovorov poročala v Bruslju. Baerbockova je v zvezi z dogajanjem dejala, da je kljub visoki napetosti treba sprejeti vse ukrepe, da se doseže dialog z Rusijo s ciljem zmanjšanja napetosti na njeni meji z Ukrajino. icon-expand Annalena Baerbock FOTO: AP V okviru G7 je po besedah nemške ministrice soglasje, da je Kitajska "partner pri vseh globalnih vprašanjih, s katerimi se soočamo, tudi na področju konkurence". Želijo si doseči sodelovanje s Kitajsko pod poštenimi pogoji in predvsem ob spoštovanju človekovih pravic, je dejala. Glede Irana je Baerbockova povedala, da iranska ponudba pomeni zaostanek v pogajanjih za šest mesecev. Teheran je po njenih besedah izgubil veliko zaupanja, a kljub temu s polno paro delajo za diplomatsko rešitev. V Liverpoolu je postala jasna tudi zahteva, da se mora Iran vrniti na prejšnje pogajalsko stališče, saj pogajanja "niso sama sebi namen, ampak preprečujejo Iranu pridobitev virov in znanja za izdelavo atomske bombe", je dodala ministrica. Na srečanju ministrov G7 razpravljajo tudi o humanitarni krizi v Afganistanu. Gostiteljica, britanska zunanja ministrica Liz Truss, je napovedala skoraj 88 milijonov evrov britanske nujne pomoči tej državi, s čimer bi 1,8 milijona Afganistancem omogočili prestati zimo.