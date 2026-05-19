Nemške milijarde za civilno zaščito: 110.000 poljskih postelj in popis zaklonišč

Civilna zaščita je namenjena zaščiti in oskrbi ljudi v času krize, a Nemčija tega trenutno očitno ni sposobna. Notranji minister Alexander Dobrindt zato načrtuje "pakt za civilno zaščito", ki bo vreden deset milijard evrov.

O obsežnih naložbah je minister govoril že lani, ko je izpostavil investicije v nove sirene, opozorilne sisteme za mobilne telefone, dodatna zavetišča, nakupe reševalnih in gasilskih vozil ter ostalo težko opremo.

Letos so načrti postali še bolj konkretni: do 2029 naj bi med drugim nabavili 1000 novih specialnih vozil in 110.000 poljskih postelj. Ustanovili bi tudi novo enoto za usklajevanje sodelovanja med vlado in nemško vojsko v primeru izrednih razmer.