Tujina

Nemške milijarde za civilno zaščito: 110.000 poljskih postelj in popis zaklonišč

Berlin, 19. 05. 2026 08.30

Avtor:
N.L.
Postelje

Po več letih zanemarjanja bodo Nemci v svojo civilno zaščito v naslednjih treh letih namenili kar deset milijard evrov. Popisali bodo tudi vsa zaklonišča, bunkerje in postaje podzemne železnice.

Civilna zaščita je namenjena zaščiti in oskrbi ljudi v času krize, a Nemčija tega trenutno očitno ni sposobna. Notranji minister Alexander Dobrindt zato načrtuje "pakt za civilno zaščito", ki bo vreden deset milijard evrov.

O obsežnih naložbah je minister govoril že lani, ko je izpostavil investicije v nove sirene, opozorilne sisteme za mobilne telefone, dodatna zavetišča, nakupe reševalnih in gasilskih vozil ter ostalo težko opremo.

Letos so načrti postali še bolj konkretni: do 2029 naj bi med drugim nabavili 1000 novih specialnih vozil in 110.000 poljskih postelj. Ustanovili bi tudi novo enoto za usklajevanje sodelovanja med vlado in nemško vojsko v primeru izrednih razmer.

Nemški bunker
Nemški bunker
FOTO: Shutterstock

Popisali naj bi tudi vsa zaklonišča in jih vnesli v digitalni sistem. Aplikacija za obveščanje v sili bi v primeru nevarnosti prikazala najhitrejšo pot do zaklonišča na katerikoli lokaciji, navaja Tagescchau.

S paktom želijo tudi poenotene standarde za reševalce po vsej državi v primerih napadov s kemičnim, biološkim ali jedrskim orožjem. O civilni zaščiti bi se več izobraževali tudi v šolah, izvedli bi tudi več koordiniranih vaj vseh služb.

Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da naj bi zvezna vlada obsežen sveženj investicij odobrila v sredo. 

Nemcem svetujejo osnovne zaloge tudi doma

Nemški zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah je na svoji strani objavil tudi napotke za varnost v lastnem domu v primeru izrednih razmer. Priporoča zaloge hrane za vsaj 10 dni; če Nemci prostora nimajo, naj si zagotovijo zaloge za tri dni in po dva litra vode na osebo na dan za pitje in pripravo hrane. Pri roki naj bodo tudi komplet zdravil, luč in radio za dostop do informacij.

Nemčija civilna zaščita varnost zaklonišča izredne razmere

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zakotnik
19. 05. 2026 09.23
nemcem ocitno dve svetovni vojni zaceti z njihovo norostjo nista bili dovolj,bi radi se tretjo
dober dan
19. 05. 2026 09.26
Prosim bodi tiho o stvareh ki nimas pojma
jafalical
19. 05. 2026 09.21
Vzdrzujejo,vzdrzujejo,tud ce vmes kaj zbasejo se v zepe, teh, ki se trudijo vzdrzevati.Se pripravljajo na kaj?Kakorkoli vzdrzujejo jih.Pri nas pa se to se niso domislili ali so in imamo tudi mi vzdrzevane zadeva?
pravica1
19. 05. 2026 09.11
Ali pa, če bi nehali z vojno retoriko?
ENDI
19. 05. 2026 09.11
Pametne politike na oblast, pa ne bo treba zaklonišč.
August Landmesser
19. 05. 2026 09.05
to potrebujejo samo zato...ker imajo rusofobne politike...Grožnje realno ni...nikakršne.
tech
19. 05. 2026 08.59
To si bodo določeni posamezniki dobro napolnili denarnice. Te politiki so res eni škodljivci za družbo.
