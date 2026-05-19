Nemške milijarde za civilno zaščito: 110.000 poljskih postelj in popis zaklonišč

Civilna zaščita je namenjena zaščiti in oskrbi ljudi v času krize, a Nemčija tega trenutno očitno ni sposobna. Notranji minister Alexander Dobrindt zato načrtuje "pakt za civilno zaščito", ki bo vreden deset milijard evrov.
O obsežnih naložbah je minister govoril že lani, ko je izpostavil investicije v nove sirene, opozorilne sisteme za mobilne telefone, dodatna zavetišča, nakupe reševalnih in gasilskih vozil ter ostalo težko opremo.
Letos so načrti postali še bolj konkretni: do 2029 naj bi med drugim nabavili 1000 novih specialnih vozil in 110.000 poljskih postelj. Ustanovili bi tudi novo enoto za usklajevanje sodelovanja med vlado in nemško vojsko v primeru izrednih razmer.
Popisali naj bi tudi vsa zaklonišča in jih vnesli v digitalni sistem. Aplikacija za obveščanje v sili bi v primeru nevarnosti prikazala najhitrejšo pot do zaklonišča na katerikoli lokaciji, navaja Tagescchau.
S paktom želijo tudi poenotene standarde za reševalce po vsej državi v primerih napadov s kemičnim, biološkim ali jedrskim orožjem. O civilni zaščiti bi se več izobraževali tudi v šolah, izvedli bi tudi več koordiniranih vaj vseh služb.
Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da naj bi zvezna vlada obsežen sveženj investicij odobrila v sredo.
Nemcem svetujejo osnovne zaloge tudi doma
Nemški zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah je na svoji strani objavil tudi napotke za varnost v lastnem domu v primeru izrednih razmer. Priporoča zaloge hrane za vsaj 10 dni; če Nemci prostora nimajo, naj si zagotovijo zaloge za tri dni in po dva litra vode na osebo na dan za pitje in pripravo hrane. Pri roki naj bodo tudi komplet zdravil, luč in radio za dostop do informacij.
